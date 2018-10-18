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    Агент – о трансфере Ругани: «Челси» выходил на нас с переговорами»

    Агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани подтвердил, что «Челси» пытался купить его клиента прошедшим летом.

    «Челси» выходил на нас с переговорами, «Ювентус» оценил этот шаг, но Даниэле никогда не просил о переходе в другую команду.

    Он всегда стремился бороться за место в стартовом составе. В «Ювентусе» верят в игрока, и мы обсудим все это во время переговоров о продлении контракта.

    Действующий контракт истекает в 2021 году, поэтому нет никакой срочности в его продлении. Но мы тоже не можем ждать слишком долго», – рассказал агент.

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    Источник: Football Italia

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    18.10.2018 06:16
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