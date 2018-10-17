Адвокат Пака: «Мне неизвестно, кто такая Шатихина и почему она делает заявления как адвокат Пака»

Роман Удунян, адвокат Дениса Пака, высказался о Наталье Шатихиной, которая делает заявления от лица его клиента.

Ранее Шатихина заявила, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не участвовал в избиении Пака.

«Я являюсь адвокатом Дениса Пака и с первых дней следствия представляю его интересы, участвуя во всех следственных мероприятиях.

Кто такая Наталья Шатихина, делающая заявления как адвокат Пака, мне пока не известно. Я не пересекался с ней, и мне непонятно, почему она излагает эту позицию от лица моего клиента.

Пак имеет претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, совершила данное преступление, в том числе и к Павлу Мамаеву. Это та позиция, которая дается следствию, а не только на словах. Следствие квалифицирует данное деяние как совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По поводу того, пел ли Кокорин песню PSY, я не могу ничего говорить из-за подписки о неразглашении, но могу не исключить их действий.

Что касается прошения о домашнем аресте, мне ничего не известно, поэтому комментировать это не могу. Сначала нужно обсудить это с моим доверителем, это должна быть исключительно его позиция», – сказал Удуян.

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