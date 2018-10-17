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    Какой вы футболист?

    Адвокат Пака: «Мне неизвестно, кто такая Шатихина и почему она делает заявления как адвокат Пака»

    Роман Удунян, адвокат Дениса Пака, высказался о Наталье Шатихиной, которая делает заявления от лица его клиента.

    Ранее Шатихина заявила, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не участвовал в избиении Пака.

    «Я являюсь адвокатом Дениса Пака и с первых дней следствия представляю его интересы, участвуя во всех следственных мероприятиях.

    Кто такая Наталья Шатихина, делающая заявления как адвокат Пака, мне пока не известно. Я не пересекался с ней, и мне непонятно, почему она излагает эту позицию от лица моего клиента.

    Пак имеет претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, совершила данное преступление, в том числе и к Павлу Мамаеву. Это та позиция, которая дается следствию, а не только на словах. Следствие квалифицирует данное деяние как совершенное группой лиц по предварительному сговору.

    По поводу того, пел ли Кокорин песню PSY, я не могу ничего говорить из-за подписки о неразглашении, но могу не исключить их действий.

    Что касается прошения о домашнем аресте, мне ничего не известно, поэтому комментировать это не могу. Сначала нужно обсудить это с моим доверителем, это должна быть исключительно его позиция», – сказал Удуян.

    Обсуждаем главный скандал года – в новом выпуске подкаста

    Источник: Чемпионат

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    17.10.2018 21:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 16:45

      Наверное больше печется о сфере своих интересов.

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 18 октября 2018, 09:02

      Еще появятся люди желающие поживится на этом деле

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 октября 2018, 09:00

      битва продолжается...

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 октября 2018, 23:14

      Короче как я понял, некоторые не простые люди пустили в ход тяжёлую артелерию в виде Шатихиной, хотя она к этому делу даже пятками не стояла.Создаётся ощущение, что общество готовят к какому то действию.Только вот к какому .............

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 17 октября 2018, 23:08

      "пел ли Кокорин песню PSY, я не могу ничего говорить из-за подписки о неразглашении, но могу не исключить их действий" полный отпад..........В переводе на язык обывателя это звучит так: Исполнял Кокорин песню PSY или нет, утверждать не могу, поскольку меня там не было, но если для моего клиента это будет существенным, то я буду настаивать на следственном эксперименте.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch > ilichkadr 18 октября 2018, 07:38

      это говорит лишь о том, что адвокат не имеет право разглашать данные следствия до передачи дела в суд.

      3
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > tesch 18 октября 2018, 09:04

      Не, это говорит лишь о том, что адвокат абсолютно не в теме, разглашать нечего, но попиариться надо. Я к тому, что Кокорин представления не имеет о чем песня PSY, а у адвоката мозгов явно маловато, не хватило ума, чтобы погуглить.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 21:42

      Если это Шатихина Наталья Сергеевна, то по Питеру она известна как доцент кафедры уголовного права Сп.ГУ, часто участвовала в различных шоу на ТВ, занимается и адвокатской практикой. Но чего она сюда влезла со своими заявлениями непонятно.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:36

      Она самая, девушка очень не простая. Подробности здесь
      http://www.apn-spb.ru/publications/article439.htm

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ilichkadr 17 октября 2018, 22:40

      Я её по Питеру знаю. Как адвокат она ничего из себя не представляет. Преподаёт, да фирму с друзьями открыла. Материально хорошо обеспечена, судя по официальным доходам фирмы.

      5
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:48

      Там всё дело в её любовнике, вхожего к царю. Отсюда и понты. Если эта девушка захочет, то Роман исчезнет так же быстро, как и появился.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ilichkadr 17 октября 2018, 22:51

      Вполне возможно, я тут не в курсе. Ссылку попробую потом посмотреть с другого браузера, этот у меня устаревший и не выделяет её.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:59

      Можно просто скопировать в яндекс. Статья старенькая называется "Кто поссорил Матвиенко с Медведевым?"

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ilichkadr 17 октября 2018, 23:03

      Спасибо, по гуглю и посмотрю.

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