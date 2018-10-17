Миньоле: «Мое будущее в «Ливерпуле»? Я не думаю о нем»

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле ответил на вопрос о совсем будущем.

«У нас подготовка к матчу с «Хаддерсфилдом», я буду готовиться с командой. Это все, что я могу сейчас сказать. Я не думаю о будущем.

Единственное, что я могу сделать, это ждать своего шанса и усердно работать на тренировках. Я всегда стараюсь и готовлюсь», – сказал Миньоле.

В летнее трансферное окно сообщалось о том, что бельгиец может покинуть «Ливерпуль».

Миньоле: «Быть запасным вратарем я не готов»