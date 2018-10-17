Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Миньоле: «Мое будущее в «Ливерпуле»? Я не думаю о нем»

    Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле ответил на вопрос о совсем будущем.

    «У нас подготовка к матчу с «Хаддерсфилдом», я буду готовиться с командой. Это все, что я могу сейчас сказать. Я не думаю о будущем.

    Единственное, что я могу сделать, это ждать своего шанса и усердно работать на тренировках. Я всегда стараюсь и готовлюсь», – сказал Миньоле.

    В летнее трансферное окно сообщалось о том, что бельгиец может покинуть «Ливерпуль».

    Миньоле: «Быть запасным вратарем я не готов»

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2018 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 октября 2018, 10:52

      Тренируйся и пересматривай видео своих ляпов сезона 2016/17. Мы долго тебя терпели. Теперь ты потерпи.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11