Миньоле: «Мое будущее в «Ливерпуле»? Я не думаю о нем»

Тренируйся и пересматривай видео своих ляпов сезона 2016/17. Мы долго тебя терпели. Теперь ты потерпи.
Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле ответил на вопрос о совсем будущем.
«У нас подготовка к матчу с «Хаддерсфилдом», я буду готовиться с командой. Это все, что я могу сейчас сказать. Я не думаю о будущем.
Единственное, что я могу сделать, это ждать своего шанса и усердно работать на тренировках. Я всегда стараюсь и готовлюсь», – сказал Миньоле.
В летнее трансферное окно сообщалось о том, что бельгиец может покинуть «Ливерпуль».
Миньоле: «Быть запасным вратарем я не готов»