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    Какой вы футболист?

    Видаля оштрафовали на 800 тысяч за драку к клубе

    Окружной суд Мюнхена оштрафовал бывшего полузащитника «Баварии» Артуро Видаля на 800 тысяч евро за драку в клубе.

    Инцидент произошел в конце сентября 2017 года в мюнхенском клубе Crown Club, где Видаль отдыхал со своим братом и друзьями.

    В среду, 17 октября, состоялось слушание в суде, но Видаль не явился на него, так как находится в Мексике, где сборная Чили проводила товарищеский матч. Суд приговорил Видаля к выплате штрафа в размере 800 тысяч евро, игрок должен будет выплатить 80 раз по 10 тысяч евро. Сообщается, что зарплата футболиста – 300 тысяч евро в месяц (10 тысяч евро в день).

    Брат Видаля должен выплатить 120 тысяч евро (120 выплат по 150 евро).

    Потерпевший в результате драки получил черепно-мозговую травму. У чилийцев есть две недели, чтобы обжаловать приговор.

    Источник: TZ

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    17.10.2018 20:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 октября 2018, 09:54

      Продолжение банкета )))) Надо бы ему остановиться, уже на пределе нарушения его.

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero 17 октября 2018, 21:44

      к вопросу о наказании Кокорина и Мамаева, а то у нас хотят их расстрелять... но понятно чиновник пук под крылом пукина

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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 17 октября 2018, 21:13

      Новость конечно так себе. Но я не прочь подраться с Видалем и даже проиграть схватка)

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