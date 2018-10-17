Видаля оштрафовали на 800 тысяч за драку к клубе

Окружной суд Мюнхена оштрафовал бывшего полузащитника «Баварии» Артуро Видаля на 800 тысяч евро за драку в клубе.

Инцидент произошел в конце сентября 2017 года в мюнхенском клубе Crown Club, где Видаль отдыхал со своим братом и друзьями.

В среду, 17 октября, состоялось слушание в суде, но Видаль не явился на него, так как находится в Мексике, где сборная Чили проводила товарищеский матч. Суд приговорил Видаля к выплате штрафа в размере 800 тысяч евро, игрок должен будет выплатить 80 раз по 10 тысяч евро. Сообщается, что зарплата футболиста – 300 тысяч евро в месяц (10 тысяч евро в день).

Брат Видаля должен выплатить 120 тысяч евро (120 выплат по 150 евро).

Потерпевший в результате драки получил черепно-мозговую травму. У чилийцев есть две недели, чтобы обжаловать приговор.