Кьеллини: «О жизни после футбола надо думать в начале карьеры, а не в конце. Просто играть недостаточно»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини запустил программу, в рамках которой футболистам будут помогать подготовиться к жизни после футбола. Программа называется Mind the Gap, ее ведет FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) при поддержке программы Евросоюза Erasmus+.

По статистике FIFPro, высшее образование есть у 13% профессиональных футболистов.

В организации программы участвовали FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов), образовательная программа запустить программу

«В 20 лет игрок чувствует, что способен делать что угодно в футболе. В 35 ваша карьера подходит к концу, перед вами вырастает вся оставшаяся жизнь. Просто играть в футбол недостаточно.

Только некоторые могут найти себе работу в футболе. Есть риск депрессии, у многих бывших футболистов начинаются финансовые проблемы, потому что они не думали о том, что делать. Они не учились.

О жизни после футбола надо задумываться в начале карьеры, а не в конце», – сказал Кьеллини.