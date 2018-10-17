Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кьеллини: «О жизни после футбола надо думать в начале карьеры, а не в конце. Просто играть недостаточно»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини запустил программу, в рамках которой футболистам будут помогать подготовиться к жизни после футбола. Программа называется Mind the Gap, ее ведет FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) при поддержке программы Евросоюза Erasmus+.

    По статистике FIFPro, высшее образование есть у 13% профессиональных футболистов.

    В организации программы участвовали FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов), образовательная программа запустить программу

    «В 20 лет игрок чувствует, что способен делать что угодно в футболе. В 35 ваша карьера подходит к концу, перед вами вырастает вся оставшаяся жизнь. Просто играть в футбол недостаточно.

    Только некоторые могут найти себе работу в футболе. Есть риск депрессии, у многих бывших футболистов начинаются финансовые проблемы, потому что они не думали о том, что делать. Они не учились.

    О жизни после футбола надо задумываться в начале карьеры, а не в конце», – сказал Кьеллини.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2018 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11