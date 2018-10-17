Адвокат Мамаева: «На очной ставке Павел лично принес извинения потерпевшим»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что глава департамента Минпромторга Денис Пак не имеет претензий к его клиенту. Также он подчеркнул, что футболист может быть отпущен из СИЗО в ближайшее время

– Накануне представительница стороны Дениса Пака адвокат Наталия Шахитина открыто заявила, что их сторона не будет предъявлять претензий к Мамаеву. У нас никаких разночтений в ходе очной ставки по этому вопросу не возникло. Честно говоря, я не вижу целесообразным комментировать мнение другого представителя. Это будет не совсем этично. У нас противоречий не возникло. Мы заявляем о том, что к инциденту с Паком Павел непричастен и это объективно подтверждается и видеозаписью, которая есть в широком доступе. Эту позицию на очной ставке подтвердил сам Денис Пак.

– Если Павлу Мамаеву в течении десяти дней не предъявят обвинения в уголовном деле, то его должны выпустить из СИЗО?

– Да, срок истекает 20 числа. Либо суд рассмотрит положительно наше ходатайство, которое мы заявили еще позавчера, о том, чтобы прекратили уголовное преследование в отношении Павла в связи с его полной непричастностью к совершению хулиганства. У них есть трое суток на рассмотрение, которые истекают завтра.

– Если оно будет удовлетворено, то 19 числа Мамаев уже может выйти на свободу?

– Нет, 19 числа инстанция будет только рассматривать нашу жалобу на меру пресечения. У следствия есть возможность самостоятельно принять процессуальное решение и отменить эту меру пресечения и избрать любую иную, которую считает необходимым не связанное с содержанием под стражей.

Информации о том, что якобы Павла могут выпустить уже сегодня у меня нет. Полагаю, что в любом случае следствие дождeтся принятие судом решения по нашей апелляционной жалобе. Тем более, ее срок назначен достаточно быстро, и мы очень надеемся, что к нашим доводам прислушаются и дадут справедливую и обоснованную оценку.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями ввязались в драку с Паком и еще одним чиновником Сергеем Гайсиным в московском кафе «Кофемания». В ходе потасовки Кокорин ударил Пака стулом, в результате чего он лишился зуба.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

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