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    Какой вы футболист?

    «Ювентус» летом предложит 70 миллионов «Реалу» за Хамеса

    «Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса.

    Права на колумбийца принадлежат «Реалу», за мюнхенцев он выступает на правах аренды до июня 2019 года.

    Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи воспользуется своими хорошими отношения с агентом футболиста Жорже Мендешем, чтобы облегчить трансфер хавбека следующим летом.

    «Ювентус» будет готов заплатить за Хамеса 70 миллионов евро, если «Бавария» не воспользуется пунктом о выкупе полузащитника, который прописан в его арендном соглашении.

    Источник: As

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    17.10.2018 17:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 13:55

      Да он на 90% пропитан баварским воздухом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 17 октября 2018, 18:28

      а бавария воспользуется)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > BlackMurder 18 октября 2018, 09:59

      Да пожалуйста)

      1
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