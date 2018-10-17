«Ювентус» летом предложит 70 миллионов «Реалу» за Хамеса

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса.

Права на колумбийца принадлежат «Реалу», за мюнхенцев он выступает на правах аренды до июня 2019 года.

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи воспользуется своими хорошими отношения с агентом футболиста Жорже Мендешем, чтобы облегчить трансфер хавбека следующим летом.

«Ювентус» будет готов заплатить за Хамеса 70 миллионов евро, если «Бавария» не воспользуется пунктом о выкупе полузащитника, который прописан в его арендном соглашении.