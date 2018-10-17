Венгер: «Вернусь к работе 1 января. Возможно, это будет в Японии»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что намерен возобновить работу с начала следующего года.

«Вернусь ли я к работе? Да, похоже на это. Верю, что возобновлю деятельность 1 января. Пока не знаю, куда я направлюсь. Я отдохнул и снова готов работать.

Есть предложения от национальных команд. Это также может быть и в Японии.

Благодаря 22 годам, которые я провел в «Арсенале», у меня есть большой опыт работы на разных уровнях. Поступают запросы со всего мира», – сказал Венгер.

Французский специалист покинул «Арсенал» летом этого года и с тех пор находится без работы.