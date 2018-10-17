Адвокат: «Кокорин не оскорблял Пака по национальному признаку»

у меня вопрос а полез бы он в драку если б вместо пака чеченец сидел,или даг?скорее всего бы ссыканул.да и знай что пак шишка тоже бы не посмел.а так шакал просто верил в безнаказанность.
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов назвал ложью тот факт, что его клиент оскорблял по национальному признаку директора департамента Минпромторга Дениса Пака.
Инцидент произошел 8 октября в московском кафе «Кофемания». Футболист ударил чиновника стулом. В настоящее время Кокорин находится в СИЗО «Бутырка». Он арестован до 8 декабря.
«Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер», – сказал Попов.
Ранее СМИ сообщили, что Кокорин сознался в оскорблении Пака на расовой почве.
Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м