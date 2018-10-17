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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат: «Кокорин не оскорблял Пака по национальному признаку»

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов назвал ложью тот факт, что его клиент оскорблял по национальному признаку директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

    Инцидент произошел 8 октября в московском кафе «Кофемания». Футболист ударил чиновника стулом. В настоящее время Кокорин находится в СИЗО «Бутырка». Он арестован до 8 декабря.

    «Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер», – сказал Попов.

    Ранее СМИ сообщили, что Кокорин сознался в оскорблении Пака на расовой почве.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: ТАСС

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    17.10.2018 14:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13

      опять забанен 18 октября 2018, 11:53

      у меня вопрос а полез бы он в драку если б вместо пака чеченец сидел,или даг?скорее всего бы ссыканул.да и знай что пак шишка тоже бы не посмел.а так шакал просто верил в безнаказанность.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 18:57

      Надо выяснить, что такое расовая почва!

      0
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 17 октября 2018, 17:40

      Иногда какими-то странными путями в жизни всё налаживается само собой...

      1
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      Рейтинг: +512

      gari69 17 октября 2018, 17:01

      «Кокорин не оскорблял Пака по национальному признаку» а сразу стулом пере..ал

      4
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      Рейтинг: +95

      саня ле 17 октября 2018, 16:55

      эх молодёж!

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 октября 2018, 16:37

      16 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев провели очные ставки с потерпевшими
      - работником Минпромторга Денисом Паком,
      - гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным,
      - а также водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

      Форвард "Зенита" признался, что действительно оскорбил Пака по национальному признаку, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

      Адвокаты, нанятые подозреваемыми, ПЫТАЮТСЯ всеми ПРОТИВОЗАКОННЫМИ методами оправдать подозреваемых, а всю вину СВАЛИТЬ на потерпевших!
      Один адвокат Кокорина уже договорился до того, что Кокорин, не избивал, а разнимал нападавших и защищал потерпевших!
      Кокорин, со стулом в руках, размахивал и отгонял от ПАКА нападавших - Мамаева и подельники, а Пак случайно подвернулся и ему ПРИЛЕТЕЛО с сотрясением и ушибами!
      Кокорин герой и его следует наградить за отвагу на хулиганстве.
      Со стулом в руках, он преградил путь нападавшим и заставил их убежать из кофейни.
      Во смеху то нагнали адвокаты ПОТЕРПЕВШИХ!!!
      Они хотят сделать из следствия ЦИРК и превратить его в судилище над потерпевшими, а подозреваемых Кокорина и Мамаева - ОТМАЗАТЬ от наказания, срока и колонии.

      Ненависти к подозреваемым НЕТ и быть не может!
      Речь идёт об УГОЛОВНОЙ ответственности и правовой оценке подозреваемых и их совершённому правонарушению.
      Категорически ЗА ТО, чтобы Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму!
      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Это и будет им награда за КРИМИНАЛ!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2018, 16:37

      Всё ясно . Ничего этого не было все тихо дружно жрали и песни народные застольные пели. адвокаты вы все гнилые твари

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 17 октября 2018, 14:52

      Как-то легко СМИ разбрасываются словами, значения которых не понимают. Национальный признак и расовая принадлежность совершенно разные понятия. Для обывателей главное расовое отличие – это цвет кожи. Национальность это общность языка, истории, культуры и традиций. С таким пониманием и трактовкой и до ксенофобии рукой подать.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 > ilichkadr 17 октября 2018, 16:08

      вот такие професси оналы работают у нас везде . главное ляпнуть

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 17 октября 2018, 14:39

      Это тебе Коко сам сказал что-ли, да он теперь всем жопу лизать будет, чтобы не кукарекать в тюряге и в пятницу их освободят

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 17 октября 2018, 14:36

      Блин журналюгам веры НЕТ !!!!! ПРОДАЖНАЯ ПРЕССА ПОЧЕМ СЕГОДНЯ КУРС ПРОДАЖ?????!!!!!

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