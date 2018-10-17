Адвокат: «Кокорин не оскорблял Пака по национальному признаку»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов назвал ложью тот факт, что его клиент оскорблял по национальному признаку директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

Инцидент произошел 8 октября в московском кафе «Кофемания». Футболист ударил чиновника стулом. В настоящее время Кокорин находится в СИЗО «Бутырка». Он арестован до 8 декабря.

«Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер», – сказал Попов.

Ранее СМИ сообщили, что Кокорин сознался в оскорблении Пака на расовой почве.

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