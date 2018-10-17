Селихов близок к возвращению в общую группу «Спартака»

«Спартак» продолжает готовиться к матчу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Сегодня к команде присоединились защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин, вернувшиеся из расположения сборной России. Они тренировались в восстановительном режиме.

Голкипер Александр Селихов практически восстановился от повреждения ахиллова сухожилия и в ближайшее время вернется в общую группу.

Встреча «Спартак» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 21 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.