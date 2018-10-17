Селихов близок к возвращению в общую группу «Спартака»

С его приходом вратарская позиция в Спартаке будет закрыта.
«Спартак» продолжает готовиться к матчу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
Сегодня к команде присоединились защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин, вернувшиеся из расположения сборной России. Они тренировались в восстановительном режиме.
Голкипер Александр Селихов практически восстановился от повреждения ахиллова сухожилия и в ближайшее время вернется в общую группу.
Встреча «Спартак» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 21 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2018 г.