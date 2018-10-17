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    Селихов близок к возвращению в общую группу «Спартака»

    «Спартак» продолжает готовиться к матчу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

    Сегодня к команде присоединились защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин, вернувшиеся из расположения сборной России. Они тренировались в восстановительном режиме.

    Голкипер Александр Селихов практически восстановился от повреждения ахиллова сухожилия и в ближайшее время вернется в общую группу.

    Встреча «Спартак» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 21 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.10.2018 13:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 13:13

      С его приходом вратарская позиция в Спартаке будет закрыта.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 октября 2018, 20:46

      Это хорошая новость! Ждем!

      1
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 17 октября 2018, 20:29

      Близок к возвращению, но не сегодня и не через неделю. Дай бог в ноябре появится. Ахилл, знаете ли, не "любит" торопливости. Так что Максименко исчо играть и играть.

      1
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 17 октября 2018, 18:34

      Это хорошо.

      1
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 17 октября 2018, 16:57

      Максименко кипер неплохой, но не более того. Класса в нем не чувствуется. Ждем Селихова в основу.

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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 17 октября 2018, 15:00

      Очень своевременно!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 октября 2018, 14:03

      Ураааааа !
      Наш кипер вернулся.
      Максименко в последних матчах выглядит неуверенно.

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