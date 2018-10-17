«Реал» протестует по поводу проведения матча «Барселоны» в США

«Реал» выступил против того, чтобы матчи Примеры проводились на нейтральной территории.

Мадридцы направили письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию с протестом по поводу проведения игры 21-го тура «Жирона» – «Барселона» в Майами 27 января.

«Реал» Мадрид не может дать согласие на то, чтобы даже один матч чемпионата Испании был сыгран на нейтральной территории. Клуб удивлен, что такой запрос поступил от организации, позиция которой должна быть абсолютно другой», – говорится в заявлении «Реала».

Для повышения телевизионных рейтингов мадридцы в качестве альтернативы предложили транслировать матчи на центральных телеканалах для охвата максимальной зрительской аудитории.