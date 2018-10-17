Рыков успешно прооперирован в Риме

Защитник «Динамо» Владимир Рыков был прооперирован в клинике «Вилла Стюарт» в Риме.

Футболист получил травму в матче РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1), покинув поле на 8-й минуте. У него была диагностирована паховая грыжа.

Операция в Италии прошла успешно. Уже в пятницу футболист вернется в Москву, ближайший месяц ему предстоят реабилитация.

«Мы желаем Владимиру здоровья и скорейшего возвращения на поле!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.