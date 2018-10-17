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    Какой вы футболист?

    Рыков успешно прооперирован в Риме

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков был прооперирован в клинике «Вилла Стюарт» в Риме.

    Футболист получил травму в матче РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1), покинув поле на 8-й минуте. У него была диагностирована паховая грыжа.

    Операция в Италии прошла успешно. Уже в пятницу футболист вернется в Москву, ближайший месяц ему предстоят реабилитация.

    «Мы желаем Владимиру здоровья и скорейшего возвращения на поле!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: ФК «Динамо» Москва

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    17.10.2018 10:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 12:23

      Рим превратился в "медицинский центр" российских футболистов. Здоровья Владимиру.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 17 октября 2018, 12:42

      В телевизоре кричат: Дайте денег, ребёнок помирает...
      А кто-то простую грыжу в Риме вырезает.
      А если кому-то это внове,
      То можно стулом по голове.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > subbotaspartak 17 октября 2018, 13:40

      Скоро прыщ выдавить будут летать в Испанию.

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      Рейтинг: +115

      яцык 17 октября 2018, 10:48

      скорейшего выздоровления

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