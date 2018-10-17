Степаненко: «Задача Украины – попасть на Евро-2020. Результаты обнадеживают»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о главной задаче своей команды на ближайший цикл.

«Понятно, что игра была непростой. Чехи неплохой футбол продемонстрировали. Пришел новый тренер, и, как по мне, стали лучше играть. Во втором тайме прижали нас немного.

На нас не было давление результата, нас и ничья устраивала. Мы где-то чехам отдавали инициативу, но заслуженно выиграли.

Где-то можно сказать, что наши футболисты индивидуально лучше, чем у чехов. Есть ребята, которые выходят на замену и усиливают игру. Команда прогрессирует, и главное не останавливается на достигнутом.

Основная задача сборной Украины – попасть на Евро-2020. Наши результаты обнадеживают, идем дальше», – сказал Степаненко.

Матч четвертого тура Лиги наций Украина – Чехия завершился со счетом 1:0. Украинцы гарантировали себе первое место и выход дивизион А в следующем сезоне.