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    Какой вы футболист?

    Бернарду Силва: «Не думаю, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в этом году»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил шансы форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе на «Золотой мяч».

    «Никто заранее не мог знать, что Мбаппе будет прогрессировать такими темпами. Но уже на тренировках в «Монако» можно было четко понять, что Килиан – уникальный игрок.

    Его первый важный матч в карьере состоялся против «Манчестер Сити». Эту игру многие запомнят навсегда.

    Позже Мбаппе уже выиграл чемпионат мира. Вероятно, он лучший французский футболист.

    Не думаю, что он выиграет «Золотой мяч» в этом году, но через несколько лет – это точно случится», – заявил Силва.

    Прошлым летом Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» за 180 миллионов евро.

    Источник: Get French Football News

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    17.10.2018 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 17 октября 2018, 10:21

      Как решат шейхи так и будет.Они заказывают музыку.

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