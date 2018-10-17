Бернарду Силва: «Не думаю, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в этом году»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил шансы форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе на «Золотой мяч».

«Никто заранее не мог знать, что Мбаппе будет прогрессировать такими темпами. Но уже на тренировках в «Монако» можно было четко понять, что Килиан – уникальный игрок.

Его первый важный матч в карьере состоялся против «Манчестер Сити». Эту игру многие запомнят навсегда.

Позже Мбаппе уже выиграл чемпионат мира. Вероятно, он лучший французский футболист.

Не думаю, что он выиграет «Золотой мяч» в этом году, но через несколько лет – это точно случится», – заявил Силва.

Прошлым летом Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» за 180 миллионов евро.