Манчини: «Кокорин – хороший парень. Он расплачивается за ошибку, сидя в тюрьме»

Экс-главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал задержание нападающего Александра Кокорина.

«Саша – хороший парень и потрясающий футболист. Если он совершил ошибку, то сейчас расплачивается за нее, сидя в тюрьме. Он попросил прощения.

И он не плохой человек. Может быть, Саша сможет помочь людям в социальной сфере», — сказал Манчини.

12-го октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» были помещены в СИЗО до 8-го декабря за избиение чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.