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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Манчини: «Кокорин – хороший парень. Он расплачивается за ошибку, сидя в тюрьме»

    Экс-главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал задержание нападающего Александра Кокорина.

    «Саша – хороший парень и потрясающий футболист. Если он совершил ошибку, то сейчас расплачивается за нее, сидя в тюрьме. Он попросил прощения.

    И он не плохой человек. Может быть, Саша сможет помочь людям в социальной сфере», — сказал Манчини.

    12-го октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» были помещены в СИЗО до 8-го декабря за избиение чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    Источник: Sport24

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    17.10.2018 00:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 18 октября 2018, 09:47

      Пошла кампания... Интересно, кому вообще оказалось интересно его мнение - ну. чтобы догадаться спросить. И в курсе ли Манчини, что они творили.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2018, 17:15

      у него нет социальной сферы и не знает что это такое

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 октября 2018, 16:38

      Кокорин расплачивается???
      Манчини! Пора бы знать, что арест на 2 месяца с пребыванием в СИЗО, на время предварительного следствия, - это не расплата.
      РАСПЛАТА наступит тогда, когда суд вынесет им приговор о лишении свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Вот, когда их посадят на нары, по приговору суда, вот тогда и будет им РАСПЛАТА.
      ***
      Преступление квалифицировано следствием как совершенное группой лиц, поэтому ко всем участникам нападения и избиения одинаковые претензии потерпевших.
      Формулировка обвинения "группа лиц" отягчает участь Кокорина, Мамаева и подельники по криминалу.
      За подобное деяние им грозит до семи лет лишения свободы.
      Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
      Эта статься и её 2-я часть, не предусматривает прекращения уголовного дела по примирению сторон.
      Никто на это не пойдёт.
      ***
      Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, посвященного тому, как россияне оценивают инцидент, произошедший с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
      По мнению 48% респондентов, в произошедшей драке виноваты футболисты – Мамаев и Кокорин (55% среди тех, кто знает об инциденте).
      При этом четверть (24%) опрошенных считают, что все участники драки виноваты в равной степени.
      Четверть (23%) опрошенных считают, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ.
      Еще 13% участников опроса утверждают, что футболистов следует наказать, но конкретных мер пресечения подобного поведения назвать не смогли.
      7% респондентов сказали о мере пресечения подозреваемым - лишении их свободы.
      Четверть (24%) опрошенных считают, что все участники драки виноваты в равной степени.
      ***
      И Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
      Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
      Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
      А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
      Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!
      ***
      Ненависти и ЗАВИСТИ к подозреваемым НЕТ и быть не может!
      Речь идёт об УГОЛОВНОЙ ответственности и правовой оценке подозреваемых и их совершённому правонарушению.
      Категорически ЗА ТО, чтобы Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму!
      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Это и будет им награда за КРИМИНАЛ!

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 октября 2018, 15:59

      Хорошие парни ... видео показало на сколько они хороши, особенно в стае...

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 17 октября 2018, 11:52

      Смогут ли эти хорошие парни качественно почистить общественные туалеты?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 октября 2018, 07:25

      Хорошие парни стулья на голову людям не одевают!...

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      Рейтинг: +25022

      bset > a-rakhmatov 17 октября 2018, 12:19

      Хорошие парни на голову надевают.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 октября 2018, 07:00

      Видишь-ли, Роберто, Чикатило тоже был хорошим парнем, семьянином. Пока не раскусили его. Кокоша тоже хороший парень, когда спит зубами к стенке.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 17 октября 2018, 06:01

      Откуда у тебя такая информация ???

      Манчини сам составлял список трансферов



      Кронневитор, Оздоев,Заболтный, это его решение..

      Жаль Павона не купили(

      Но все равно он Дзюбу и Шатова правильно на место поставил!

      А вообще он был не готов к лемиту на легов, не однократно об этом говорил +как то в ЛЕ он поставил (не помню точную цифру) много легов и аж в кремле зашевелились и после этого он постепенно начал собирать чемоданы!a

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 02:16

      Жаль, что Манчини ушел. Он бы вытащил в нормальные футболисты множество молодых парней. Именно после его воспитания арендой заиграли Дзюба и Шатов, которые выпендривались как хотели. Не его вина, что "селекционеры" клуба накупили ему столько отстоя - Оздоев, Цаллагов, Заболотный..., вплоть до Новосельцева. С этими никто кашу не сварит. И вот пришел Семак. Тренер хороший, но где молодежь? Плачет, что игрков не хватает. Так привлекай того же Илью Скроботова, которого нашел Манчини. Раз спам не видишь и не можешь!

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > prezent2017 17 октября 2018, 06:03

      Откуда у тебя такая информация ???

      Манчини сам составлял список трансферов



      Кронневитор, Оздоев,Заболтный, это его решение..

      Жаль Павона не купили(

      Но все равно он Дзюбу и Шатова правильно на место поставил!

      А вообще он был не готов к лемиту на легов, не однократно об этом говорил +как то в ЛЕ он поставил (не помню точную цифру) много легов и аж в кремле зашевелились и после этого он постепенно начал собирать чемоданы

      2
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > Himik007 17 октября 2018, 09:33

      Твой пост о том, как разрушыть психеку адыкватава граматнава чилавека.......

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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 17 октября 2018, 10:59

      В топ -клубах молодёжь если не тянет,сразу отдают в аренду.Никто не будет ждать ,когда игрок раскроется.Если бы Кокорин не сломался,всё бы у Манчини было хорошо.Вся игра в атаке под него была заточена.И сейчас Кокорин добавил вариативности и мощи в атаке.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Himik007 17 октября 2018, 11:04

      Ну да, он всю жизнь следил за суперигроками Кронневиторои, Оздоевым, Заболотным. Что подсунули, то и подписал.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Himik007 17 октября 2018, 11:46

      В Кремле на самом деле фиолетово сколько легов ставил Манчини в состав. ВВП пошутил когда Миллер черезчур напыщенно высказался после победы над Сосьедадом. Но наши чинуши же шутки руководства воспринимают как руководство к действию. На Манчини надавили по составу и ему это справедливо встало поперёк горла. После этого, кстати, Зенит и посыпался. Может здесь и совпадение, но скорее одна из составляющих провала.

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 17 октября 2018, 01:51

      много хороших парней в тюрячке.... одним больше

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