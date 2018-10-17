Манчини: «Кокорин – хороший парень. Он расплачивается за ошибку, сидя в тюрьме»

Пошла кампания... Интересно, кому вообще оказалось интересно его мнение - ну. чтобы догадаться спросить. И в курсе ли Манчини, что они творили.
Экс-главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал задержание нападающего Александра Кокорина.
«Саша – хороший парень и потрясающий футболист. Если он совершил ошибку, то сейчас расплачивается за нее, сидя в тюрьме. Он попросил прощения.
И он не плохой человек. Может быть, Саша сможет помочь людям в социальной сфере», — сказал Манчини.
12-го октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» были помещены в СИЗО до 8-го декабря за избиение чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.