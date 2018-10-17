Гризманн забил 26-й гол за сборную и вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Франции

Сборная Франции в матче 4-го тура Лиги наций обыграла команду Германии со счетом 2:1.

Дублем в составе хозяев отметился нападающий Антуан Гризманн. Гол стал для него 26-м с момента дебюта за сборную в 2014-м году.

Форвард «Атлетико» вошел в десятку лучших бомбардиров французского футбола, сравнявшись с экс-игроком трехцветных Сильвеном Вильтордом.

Ранее 27-летний форвард вошел в список номинантов на «Золотой мяч»-2018. Напомним, в июле Гризманн стал чемпионом мира.