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    Какой вы футболист?

    Гризманн забил 26-й гол за сборную и вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Франции

    Сборная Франции в матче 4-го тура Лиги наций обыграла команду Германии со счетом 2:1.

    Дублем в составе хозяев отметился нападающий Антуан Гризманн. Гол стал для него 26-м с момента дебюта за сборную в 2014-м году.

    Форвард «Атлетико» вошел в десятку лучших бомбардиров французского футбола, сравнявшись с экс-игроком трехцветных Сильвеном Вильтордом.

    Ранее 27-летний форвард вошел в список номинантов на «Золотой мяч»-2018. Напомним, в июле Гризманн стал чемпионом мира.

    Источник: Twitter

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    17.10.2018 00:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 17 октября 2018, 19:07

      Красавчик, показывает, что не зря номинирован на золотой мяч)

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