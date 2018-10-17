Болельщик – об ударе Тарасова: «Звонили и просили мочить футболиста»

Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов рассказал о конфликте с хавбеком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

«В тот момент я общался с медиа и понял: нужно идти до конца. Снял побои , обратился в полицию.

Там мне сказали: мы доведем дело до конца, не дадим наших граждан в обиду. Даже несмотря на то, что впереди чемпионат мира. Но Тарасов уехал из России на месяц: не отвечал на повестки, по адресу прописки полицейские его тоже не нашли.

Во-первых, мне звонили очень серьезные люди, которые просили продолжать эту историю и мочить Тарасова – это ведь происходило прямо во время чемпионской гонки и кому-то могло быть выгодно. Но я этим заниматься отказался – так же, как, кстати, и от денег с другой стороны.

Ко мне приезжал агент Миранчуков, беспокоился за репутацию братьев. Но так как у меня с Миранчуками не было никаких конфликтов, я бы никогда не позволил себе негативных комментариев на их счет. И во всех интервью об этом говорил.

Когда я сидел в студии «РЕН-ТВ» и готовился к эфиру, мне позвонили с незнакомого номера. Отвечаю, а в трубке один из игроков сборной России! Он спросил, как все было на самом деле, и призвал меня идти до конца: «Станислав Саламович в курсе ситуации. Нам с ребятами в коллективе нужно понимать, что там произошло».

Похоже, после этой истории Тарасов и не поехал на чемпионат мира, хотя рассматривался вторым опорником после Газинского. Конечно, после таких звонков было очень приятно.

Уже после чемпионата мира Тарасов все-таки приехал в полицию. Дело в том, что тогда в «Локомотиве» решался вопрос по его контракту – на старых условиях его точно продлевать не хотели. Тогда-то Дмитрий и прибежал в отделение, где признал, что в ресторане был, меня видел, но был на эмоциях и не помнит, кто из его охранников нанес мне телесные повреждения.

Теперь у него продлен контракт с «Локо», но на намного худших условиях – зарплата Тарасова, насколько я знаю, сократилась в несколько раз.

Самым важным для меня было в тот момент, чтобы Тарасов перестал обвинять меня во вранье и во всем признался. В общем-то, так и получилось, так что я, в принципе, доволен. Хотя человек до сих пор так и не извинился – вот это неприятно», – сказал Измайлов.