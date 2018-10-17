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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщик – об ударе Тарасова: «Звонили и просили мочить футболиста»

    Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов рассказал о конфликте с хавбеком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

    «В тот момент я общался с медиа и понял: нужно идти до конца. Снял побои , обратился в полицию.

    Там мне сказали: мы доведем дело до конца, не дадим наших граждан в обиду. Даже несмотря на то, что впереди чемпионат мира. Но Тарасов уехал из России на месяц: не отвечал на повестки, по адресу прописки полицейские его тоже не нашли.

    Во-первых, мне звонили очень серьезные люди, которые просили продолжать эту историю и мочить Тарасова – это ведь происходило прямо во время чемпионской гонки и кому-то могло быть выгодно. Но я этим заниматься отказался – так же, как, кстати, и от денег с другой стороны.

    Ко мне приезжал агент Миранчуков, беспокоился за репутацию братьев. Но так как у меня с Миранчуками не было никаких конфликтов, я бы никогда не позволил себе негативных комментариев на их счет. И во всех интервью об этом говорил.

    Когда я сидел в студии «РЕН-ТВ» и готовился к эфиру, мне позвонили с незнакомого номера. Отвечаю, а в трубке один из игроков сборной России! Он спросил, как все было на самом деле, и призвал меня идти до конца: «Станислав Саламович в курсе ситуации. Нам с ребятами в коллективе нужно понимать, что там произошло».

    Похоже, после этой истории Тарасов и не поехал на чемпионат мира, хотя рассматривался вторым опорником после Газинского. Конечно, после таких звонков было очень приятно.

    Уже после чемпионата мира Тарасов все-таки приехал в полицию. Дело в том, что тогда в «Локомотиве» решался вопрос по его контракту – на старых условиях его точно продлевать не хотели. Тогда-то Дмитрий и прибежал в отделение, где признал, что в ресторане был, меня видел, но был на эмоциях и не помнит, кто из его охранников нанес мне телесные повреждения.

    Теперь у него продлен контракт с «Локо», но на намного худших условиях – зарплата Тарасова, насколько я знаю, сократилась в несколько раз.

    Самым важным для меня было в тот момент, чтобы Тарасов перестал обвинять меня во вранье и во всем признался. В общем-то, так и получилось, так что я, в принципе, доволен. Хотя человек до сих пор так и не извинился – вот это неприятно», – сказал Измайлов.

    Источник: Sport24

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    17.10.2018 00:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:13

      Это похоже на Тарасова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Dan93 18 октября 2018, 05:37

      Если с господами Паком и Соловчуком есть доказательства и вопросов никаких не возникает. То здесь что-нибудь подкрепляющее его бла-бла-бла есть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 октября 2018, 18:27

      мдааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 17 октября 2018, 11:42

      Зря простил Тарасова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 17 октября 2018, 11:40

      Терпила

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 17 октября 2018, 08:56

      Что за ахинея?! Бред сивой кобылы!..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 17 октября 2018, 08:53

      О, зато как Совспорт в лице корр. Иванова Сергей в статье
      «Избиение» болельщика «Спартака» Тарасовым оказалось фейком?" упирался, доказывая, что не было, улики сфабрикованы против честного имени Тарасова. Кстати, извинились хотя бы?
      Теперь ясно становится, что Тарасов в числе первых побежал поддерживать Мамаева и Кокорина. Такой же проходимец.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 октября 2018, 08:10

      Что это за девчонка перед которой надо извенятся

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > РМЗ 17 октября 2018, 08:55

      А при чём тут девочка то?! Или Вы уважаемый считаете, что можно брать и бить людей, если вдруг чего то не понравилось? Мы что в пещерном веке живём, где прав тот у кого кулак больше! Тарасова приДурка вместе с сашкой и мамаевым рядом надо посадить, а то раздухарились бойцы MMA мля. Чешутся руки- вперёд на ринг, там и показывают пускай кто что умеет, а мы посмотрим

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > РМЗ 17 октября 2018, 11:35

      в спартаке других и не бывает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 17 октября 2018, 07:13

      Я вообще считаю, что если всех щас потянуть игроков с косяками, то на зоне можно сборную России тренировать

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 октября 2018, 06:55

      Все по делу. Четко.

      1
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