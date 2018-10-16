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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дмитрий Медведев: «Если бы не камеры, мы бы многого не знали про наших футболистов»

    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил техническое оснащение заведений и улиц Москвы в контексте уголовного дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Если бы не эти камеры, мы бы многого не знали, в том числе, например, про наших футболистов», – сказал Медведев.

    Напомним, 8-го октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» избили чиновника минпромторга Дениса Пака в московском кафе, а водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой – на парковке. Инциденты засняли камеры.

    В записи из кафе в кадр не попала драка Мамаева с гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

    Источник: Агентство городский новостей «Москва»

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    16.10.2018 23:21
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1126

      richi 18 октября 2018, 20:25

      Чего прорвало? Столько дураков на сайте?

      -2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:05

      Сделал открытие.

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 18 октября 2018, 09:21

      на вас нужно побольше камер( и не только видео)

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2018, 17:03

      //айфончик// хочет ещё больше знать про всех и про вся

      1
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      Рейтинг: +12

      Чукча дурак 17 октября 2018, 13:23

      А ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЕ РУССКОГО РАСИЗМА В ОТНОШЕНИЙ НАРОДОВ ЖЕЛТОЙ АЗИЙ ?

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 17 октября 2018, 11:56

      Про тебя с вованом будем смотреть через несколько лет

      3
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      Рейтинг: +467

      Vratarь 17 октября 2018, 11:51

      "Вы бы" - да, а мы и так не знаем. У нас (у людей) нет доступа к просмотру; "Вы" можете нам чего-то показать, а чего-то нет. У нас камер так никогда и не появится, пусть и у "Вас" их тоже отключат.

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 17 октября 2018, 09:38

      нормуль , если бы не камеры, госруководитель не знает , что есть футбол и футболисты! А про миллионы болельщиков , народы России, тоже через камеры узнавать будешь?.....охренеть......

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 17 октября 2018, 09:02

      Дмитрий Анатольевич,понимаю Вы заняты,но хотя бы помощникам поручили бы посмотреть полное видео,или у правительства его тоже нет?

      -2
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 17 октября 2018, 08:44

      Камеры не только им нужно устанавливать

      0
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