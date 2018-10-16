Дмитрий Медведев: «Если бы не камеры, мы бы многого не знали про наших футболистов»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил техническое оснащение заведений и улиц Москвы в контексте уголовного дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Если бы не эти камеры, мы бы многого не знали, в том числе, например, про наших футболистов», – сказал Медведев.

Напомним, 8-го октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» избили чиновника минпромторга Дениса Пака в московском кафе, а водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой – на парковке. Инциденты засняли камеры.

В записи из кафе в кадр не попала драка Мамаева с гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.