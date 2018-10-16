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    Адвокат: «Мамаев не участвовал в избиении Пака. Он бил Гайсина»

    Наталья Шатихина, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, сообщила подробности избиения своего клиента 8-го октября в московском кафе.

    Напомним, участие в инциденте приняли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    «Позиция Пака по данному инциденту не изменилась, он удовлетворен тем, что дело было дополнено статьей 213 УК РФ (Хулиганство).

    Часть следственных действий еще идет, это обычная, рутинная процедура в случае расхождения показаний. По действиям с участием нашего доверителя были подтверждены ранее данные им показания.

    В целом все участники дали подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

    В отношении действий Павла Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Климентьевичу Паку он не участвовал.

    Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина. Денис Пак не имел противоречий в части показаний о действиях Мамаева», – сказала Шатихина.

    По просмотру видео из кафе можно судить, что эпизод избиения Мамаевым гендиректора Гайсина не попал в кадр.

    Источник: ТАСС

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    16.10.2018 22:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 10:57

      Следствие должно разобраться кто на сколько "набил"?

      1
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 17 октября 2018, 18:33

      И что это меняет, если Мамаев бил другого человека в составе общей группы, да еще раздухоренные после нападения на водителя?

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 октября 2018, 15:50

      С точки зрения УК РФ не так важна роль каждого в совершении преступления группой лиц, важен сам состав преступления имеющий своим квалифицированным признаком группу лиц...

      1
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      Рейтинг: +42

      реальныйформат 17 октября 2018, 15:38

      Им нужен 1 адвокат, они тупые, сами не разберутся.
      Будут, на друг друга валить.

      2
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      Рейтинг: +69

      виталий конявялов 17 октября 2018, 11:44

      Ага, а с Паком Мамаев просто обнимался. Ему повезло, что кто-то его оттащил и не дал ударить корейца.

      1
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      Рейтинг: +11331

      alp 17 октября 2018, 10:49

      заголовки просто супер! )))

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      Рейтинг: +799

      амани 17 октября 2018, 09:44

      он бил Гайсина, ...класс.....ахахах.....а орден получил Пак.....

      2
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 17 октября 2018, 08:42

      Сейчас того тоже наградят

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 октября 2018, 08:11

      Красава Паша. Еврея ушатал

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 02:24

      Эпизод в кадр не попал, а дело шьют! Заказуха!

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