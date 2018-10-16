Адвокат: «Мамаев не участвовал в избиении Пака. Он бил Гайсина»

Наталья Шатихина, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, сообщила подробности избиения своего клиента 8-го октября в московском кафе.

Напомним, участие в инциденте приняли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«Позиция Пака по данному инциденту не изменилась, он удовлетворен тем, что дело было дополнено статьей 213 УК РФ (Хулиганство).

Часть следственных действий еще идет, это обычная, рутинная процедура в случае расхождения показаний. По действиям с участием нашего доверителя были подтверждены ранее данные им показания.

В целом все участники дали подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

В отношении действий Павла Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Климентьевичу Паку он не участвовал.

Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина. Денис Пак не имел противоречий в части показаний о действиях Мамаева», – сказала Шатихина.

По просмотру видео из кафе можно судить, что эпизод избиения Мамаевым гендиректора Гайсина не попал в кадр.