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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Врач Мышалов: «За два месяца в СИЗО спортсмен растеряет все»

    Бывший член медицинского штаба сборной России Савелий Мышалов дал прогноз о здоровье Александра Кокорина и Павла Мамаева во время нахождения в СИЗО.

    «Все очень просто: за два месяца в СИЗО спортсмен растеряет все, что у него было. Мне трудно говорить о том, что произойдет конкретно с Кокориным и Мамаевым, но в таких условиях утратить форму можно очень быстро.

    Это же тюрьма, а не курорт! Впрочем, многое зависит и от индивидуальных кондиций – у кого-то они уходят за короткое время, а кому-то хватает на более долгий срок. Но, возможно, если футболисты настроятся на то, чтобы вернуться на поле, у них это получится. Повторю – здесь многое зависит от того, в какой форме спортсмены находились изначально, – сказал Мышалов.

    Напомним, нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара» были помещены в «Бутырку» сроком до 8-го октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 21:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 10:47

      Это не столь важно. Главное какие выводы они вынесут из этой истории.

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 октября 2018, 16:08

      " Повторю – здесь многое зависит от того, в какой форме спортсмены находились изначально, – сказал Мышалов. " - ну судя по всему со здоровьем у них всё в порядке раз они после матча начали бухать в сапсане, проболжили в эгоисте , и как принято считать закончили только в кофемании....

      1
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 17 октября 2018, 09:56

      Пусть теряют. Такие спортсмены нам не нужны! Что-то они не очень заботились о своей форме, когда всю ночь гуляли по клубам и пили алкоголь.

      3
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      Рейтинг: +265

      Himik007 17 октября 2018, 01:58

      А не декабря?
      Сегодня 17е а они все сидят

      1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 17 октября 2018, 00:25

      Алкашье беспредельное , а не спортсмены !

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 октября 2018, 00:11

      Судя по всему, Кокорин и Мамаев, принимая алкоголь в изрядном количестве не думали о спортивной форме. Пусть два месяца подумают о ней...

      5
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > mialkov 17 октября 2018, 12:37

      ну они же только пиво ((
      и кофе с утречка)))

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 октября 2018, 00:09

      Ну, может не все растеряют, что-то из бабла останется...

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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 октября 2018, 00:04

      Зато выйдут на свободу с чистой совестью. Правда, если она у них еще осталась.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 23:38

      За 2 месяца можно утратить форму как и растерять её, если угодно уважаемому коллеге. Но её так же можно и набрать. А вот, если в голове нечего терять, то уже и не восполнить в этом возрасте у данных персонажей...

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 октября 2018, 23:36

      Не говорите, и стул может нарушиться, и прыщи от плохого питания. Но зато сколько времени появится для чтения книг, ну хотя бы Уголовного кодекса РФ.

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