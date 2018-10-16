Врач Мышалов: «За два месяца в СИЗО спортсмен растеряет все»

Бывший член медицинского штаба сборной России Савелий Мышалов дал прогноз о здоровье Александра Кокорина и Павла Мамаева во время нахождения в СИЗО.

«Все очень просто: за два месяца в СИЗО спортсмен растеряет все, что у него было. Мне трудно говорить о том, что произойдет конкретно с Кокориным и Мамаевым, но в таких условиях утратить форму можно очень быстро.

Это же тюрьма, а не курорт! Впрочем, многое зависит и от индивидуальных кондиций – у кого-то они уходят за короткое время, а кому-то хватает на более долгий срок. Но, возможно, если футболисты настроятся на то, чтобы вернуться на поле, у них это получится. Повторю – здесь многое зависит от того, в какой форме спортсмены находились изначально, – сказал Мышалов.

Напомним, нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара» были помещены в «Бутырку» сроком до 8-го октября.