Гризманн, Мбаппе и Жиру – в атаке Франции, Вернер и Сане сыграют впереди у Германии

Сборные Франции и Германии объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового раунда Лиги наций.

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Павар, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Германия: Нойер, Керер, Гинтер, Хуммельс, Зюле, Киммих, Гнабри, Кроос, Шульц, Сане, Вернер.

Встреча Франция – Германия пройдет сегодня на арене «Стад Де Франс» в Париже и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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