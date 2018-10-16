Английское кафе выпустило секс-печенье в поддержку Роналду

Английское кафе Our Taste of Portugal выпустило печенье в форме людей, которые занимаются сексом. По словам владельца заведения Жозе Гонсалвеша, он сделал это, чтобы поддержать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании.

«Португальцы имеют тенденцию смеяться над всем, и я думал, что это также понравится мрачному британскому чувству юмора. Большинство людей нашли его забавным. Все пришедшие люди посмеялись и приняли печенье так, как было задумано.

Они купили его, чтобы принести своим друзьям и семье, потому что они в курсе новостей о Роналду. Они сравнивают это с печеньем и смеются», – сказал Гонсалвеш.

По словам Гонсалвеша, он продал от 50 до 70 штук печенья, прежде чем убрать их с полки.

«Я бы не стал шутить о таком серьезном преступлении, как изнасилование, поскольку у меня есть опыт в собственной жизни. Но никто в нашей стране не думает, что Роналду на самом деле это сделал. Это даже не печенье в виде мужчины и женщины, которые занимаются сексом. Это два человека, и мы используем их для гей-вечеринок и делаем их для геев каждый год. Это просто печенье глупой формы.

Я глубоко сожалею об этом сейчас из-за некоторых комментариев, которые я получил. И я могу только извиниться. Возможно, это была ошибка. Они продавались всего пару часов, и я не буду продавать их снова, потому что боюсь за репутацию своего бизнеса.

Мне жаль, если я заставил людей чувствовать себя плохо. Я просто должен извиниться перед всеми», – добавил португалец.