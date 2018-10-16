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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Английское кафе выпустило секс-печенье в поддержку Роналду

    Английское кафе Our Taste of Portugal выпустило печенье в форме людей, которые занимаются сексом. По словам владельца заведения Жозе Гонсалвеша, он сделал это, чтобы поддержать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании.

    «Португальцы имеют тенденцию смеяться над всем, и я думал, что это также понравится мрачному британскому чувству юмора. Большинство людей нашли его забавным. Все пришедшие люди посмеялись и приняли печенье так, как было задумано.

    Они купили его, чтобы принести своим друзьям и семье, потому что они в курсе новостей о Роналду. Они сравнивают это с печеньем и смеются», – сказал Гонсалвеш.

    По словам Гонсалвеша, он продал от 50 до 70 штук печенья, прежде чем убрать их с полки.

    «Я бы не стал шутить о таком серьезном преступлении, как изнасилование, поскольку у меня есть опыт в собственной жизни. Но никто в нашей стране не думает, что Роналду на самом деле это сделал. Это даже не печенье в виде мужчины и женщины, которые занимаются сексом. Это два человека, и мы используем их для гей-вечеринок и делаем их для геев каждый год. Это просто печенье глупой формы.

    Я глубоко сожалею об этом сейчас из-за некоторых комментариев, которые я получил. И я могу только извиниться. Возможно, это была ошибка. Они продавались всего пару часов, и я не буду продавать их снова, потому что боюсь за репутацию своего бизнеса.

    Мне жаль, если я заставил людей чувствовать себя плохо. Я просто должен извиниться перед всеми», – добавил португалец.

    Источник: The Sun

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    16.10.2018 20:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 10:21

      Извращенцы.

      1
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      Рейтинг: +25022

      bset 17 октября 2018, 15:53

      Какая поддержка? Просто на скандале решили подзаработать. Можно в России такие же продавать с подписью "Кокорин и Мамаев".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 октября 2018, 10:07

      Где здесь поддержка ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 16 октября 2018, 21:04

      *****--ие печеньки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 16 октября 2018, 20:59

      ну так себе новость...

      0
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 16 октября 2018, 20:56

      Роналдо справа? Это так его поддержали?

      2
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      Рейтинг: +709

      VAD07 16 октября 2018, 20:55

      Глядя на это творение я вижу двух пёхающихся мужиков:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop > VAD07 16 октября 2018, 20:58

      Эти печеньки были сделаны как раз для Коко и Муму!

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 октября 2018, 20:45

      А в России что выпустить ради Кокорина и Мамаева? Вафли с начинкой со вкусом дерьма или торт "Долболеон"?

      4
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      Рейтинг: +87

      CMRDSA7 > Par Mezan 16 октября 2018, 20:53

      Красава!)

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 20:23

      О чём угодно, только не о футболе!

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