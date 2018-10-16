Немецкий футбольный союз может уволить Лева в случае поражения от Франции

Матч четвертого тура группового раунда Лиги наций с Францией станет решающим для главного тренера Германии Йоахима Лева.

Если немцы победят или добудут ничью, специалист сохранит свой пост. В случае поражения увольнение Лева станет вполне вероятным, а при крупном проигрыше он однозначно будет отправлен в отставку.

Лев возглавляет бундестим с 2006 года и привел его к победе на ЧМ-2014.

Встреча Франция – Германия пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.