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    Какой вы футболист?

    Немецкий футбольный союз может уволить Лева в случае поражения от Франции

    Матч четвертого тура группового раунда Лиги наций с Францией станет решающим для главного тренера Германии Йоахима Лева.

    Если немцы победят или добудут ничью, специалист сохранит свой пост. В случае поражения увольнение Лева станет вполне вероятным, а при крупном проигрыше он однозначно будет отправлен в отставку.

    Лев возглавляет бундестим с 2006 года и привел его к победе на ЧМ-2014.

    Встреча Франция – Германия пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Bild

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    16.10.2018 19:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 октября 2018, 18:19

      По ходу, ауфидерзейн?

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 16 октября 2018, 20:10

      Удачи Леву и его команде.

      2
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 16 октября 2018, 19:48

      Держу сегодня кулаки за Лёвушку, будет сегодня петушиная уха...

      1
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      Рейтинг: +82

      RScat > koli4ka 16 октября 2018, 23:42

      походу, рагу получилось из льва...

      0
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka > RScat 17 октября 2018, 00:09

      да...видно Лёве чемодан,вокзал и на заслуженную пензию...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 октября 2018, 19:43

      дома французам вату катать как то стрёмно

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