Адвокат Мамаева заявил, что пострадавшие пожали руку игроку после очных ставок. Пак не имеет к нему претензий

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, как прошла сегодня очная ставка футболиста с пострадавшими от его рук чиновниками и водителем.

«Дела Павла Мамаева, возможно, идут на поправку. По крайней мере, так утверждает его адвокат Бушманов. Что конкретно он говорит?

Сегодня у футболиста прошли очные ставки с Паком, Гайсиным и избитым водителем. Последним двум он пообещал компенсировать моральный ущерб. После этого и тот, и другой пожали ему руки.

А вот Пак якобы вообще не имеет к нему претензий. Потому что бил чиновника и пел разные интересные песни один Кокорин. Осталось, чтобы слова адвоката нападавшего подтвердил хотя бы один адвокат пострадавшего», – сообщает телеграм-канал Mash.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

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