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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева заявил, что пострадавшие пожали руку игроку после очных ставок. Пак не имеет к нему претензий

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, как прошла сегодня очная ставка футболиста с пострадавшими от его рук чиновниками и водителем.

    «Дела Павла Мамаева, возможно, идут на поправку. По крайней мере, так утверждает его адвокат Бушманов. Что конкретно он говорит?

    Сегодня у футболиста прошли очные ставки с Паком, Гайсиным и избитым водителем. Последним двум он пообещал компенсировать моральный ущерб. После этого и тот, и другой пожали ему руки.

    А вот Пак якобы вообще не имеет к нему претензий. Потому что бил чиновника и пел разные интересные песни один Кокорин. Осталось, чтобы слова адвоката нападавшего подтвердил хотя бы один адвокат пострадавшего», – сообщает телеграм-канал Mash.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    16.10.2018 18:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 16 октября 2018, 21:30

      Пак на кокорина
      Водитель на мамаева

      0
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 16 октября 2018, 20:45

      Ой бл*** могло быть что то другое что ли

      0
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 16 октября 2018, 20:41

      Ххахахахах, вот и прогнулся депутат, до матча против Ахмата выйдет

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 октября 2018, 20:38

      Закройте тему до суда!

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 16 октября 2018, 20:04

      Теперь выяснилось главное - Мамаев песни не пел.

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 16 октября 2018, 19:58

      Плевать на все. При желании обосрать можно и самое благое дело. Следователь по любому будет продажной прости туткой при любом исходе. Но если будет решение суда, то его надо будет принять. Если до суда не дойдет, значит избиенным сделали очень хорошо, и значит это тоже надо принимать. Судилище ради судилища неправильно.

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 16 октября 2018, 19:57

      Не надо верить адвокатам. Они отрабатывают гонорары. И обычно выдают желаемое за действительное. В первой драке ( избиение водителя) Мамаев принимал активное участие т вряд ли водитель его простит.

      0
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      Рейтинг: +17

      Mislonyc 16 октября 2018, 19:25

      Бабло победит зло ))

      2
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 16 октября 2018, 19:22

      походу пака теперь еще и обвинят позже во лжи и монтаже для хайпа)

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 октября 2018, 19:15

      Пак ещё и орден нацепил. И все довольны

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