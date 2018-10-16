Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кокорина и Мамаева

РФС рассмотрит инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после того, как суд вынесет приговор футболистам и он вступит в силу.

«В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина-Мамаева. Мы сообщаем, что руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося. По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», – сообщили в пресс-службе РФС.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

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