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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кокорина и Мамаева

    РФС рассмотрит инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после того, как суд вынесет приговор футболистам и он вступит в силу.

    «В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина-Мамаева. Мы сообщаем, что руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося. По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», – сообщили в пресс-службе РФС.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: «Чемпионат»

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    16.10.2018 17:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 16 октября 2018, 20:46

      КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ. БОЖЕ КАКОЙ МУСОР

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 19:14

      Какое им дело? Явное превышение полномочий. Придет Дюков и разгонит всю это гиннеровскую компашку!

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 16 октября 2018, 18:32

      Пресс-служба РФС блефует, поскольку рассмотрение комитетом по этике дела Кокорина-Мамаева без их письменных объяснений не представляется возможным. Более того, после решения суда вступившего в законную силу обсуждать что-либо, давать оценку Кокорину-Мамаеву с юридической точки зрения не профессионально. Это и надо объяснять любопытным. а не пиариться в СМИ.

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      Рейтинг: +213

      nik_59 16 октября 2018, 17:53

      Для кого это этично?

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