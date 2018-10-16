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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат: «Суд может изменить меру пресечения Кокорина и Мамаева на залог или домашний арест»

    Адвокат Андрей Кораблев предположил, что суд может изменить наказание нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его словам, существует практика замены меры пресечения на более мягкую.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

    «Крайне редко меняют меру пресечения в судебной практике. Суд может смягчить стражу на домашний арест. В львиной доле судебных постановлений применяется та мера пресечения, которую просит следствие. Если оно просит стражу, суд избирает стражу. Но по исключительным случаям суд отказывает в страже и избирает домашний арест. Поэтому в данной ситуации домашний арест возможен. Думаю, что адвокаты рассчитывают не на полный отказ в избрании меры пресечения, а они будут просить избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В этом деле есть шансы, что Мосгорсуд изменит меру пресечения на залог или домашний арест», – сказал Кораблев.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: Nevasport

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    16.10.2018 17:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +800

      Театрал 16 октября 2018, 19:52

      Адвокат, он такой адвокат. Помнится про Кирюшу Серебрянникова тоже все с пеной у рта доказывали что он ни при чем, что он хороший, что вот-вот отпустят... ну и? Адвокатов слушать- себя не уважать

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      Рейтинг: +213

      nik_59 16 октября 2018, 19:27

      Ягнята невинные.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 19:16

      Это дело выеденного яйца не стоит. Под залог, конечно, им тренироваться нужно!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 16 октября 2018, 21:18

      Будешь для них мишенью. Они уже стулом не промахнутся по твоей бестолковке...

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 16 октября 2018, 19:02

      Мне кажется парни в таком потрясе, что и домашний арест им будет как СИЗО...ну по крайней мере старшему из них, Мамаеву...
      И по психике, и по физике, и по самооценке последствия их выходок ударят очень сильно, по моему скромному мнению.

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      Рейтинг: +67523

      portero 16 октября 2018, 18:38

      подождем наверное на следующей недельке рассмотрят изменение меры пресечения, могут и заменить под залог , по 100 лямов с каждого.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 16 октября 2018, 18:28

      Залог лямов в 50 самое адекватное в данном случае.
      Арест был выбран под влиянием общественного резонанса, но с точки зрения разума в нём нет необходимости.

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      Рейтинг: +61

      kolkarod88 16 октября 2018, 18:23

      А может еще и героев России дать?!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 октября 2018, 18:08

      И что, суд готов насрать в души болельщиков?

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 октября 2018, 17:54

      это исключительный случай ?

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 октября 2018, 17:53

      Ну вот что опять началось то ????(((( Так видь хорошо было ((((

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