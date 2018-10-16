Адвокат: «Суд может изменить меру пресечения Кокорина и Мамаева на залог или домашний арест»

Адвокат Андрей Кораблев предположил, что суд может изменить наказание нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его словам, существует практика замены меры пресечения на более мягкую.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

«Крайне редко меняют меру пресечения в судебной практике. Суд может смягчить стражу на домашний арест. В львиной доле судебных постановлений применяется та мера пресечения, которую просит следствие. Если оно просит стражу, суд избирает стражу. Но по исключительным случаям суд отказывает в страже и избирает домашний арест. Поэтому в данной ситуации домашний арест возможен. Думаю, что адвокаты рассчитывают не на полный отказ в избрании меры пресечения, а они будут просить избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В этом деле есть шансы, что Мосгорсуд изменит меру пресечения на залог или домашний арест», – сказал Кораблев.

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