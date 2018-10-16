Кокорин и Мамаев попросили разрешить им сходить и помолиться в церковь при «Бутырке»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, содержащиеся под стражей в Бутырском следственном изоляторе, попросили о посещении церкви при СИЗО. Об этом рассказал помощник начальника московского УФСИН России по организации работы с верующими диакон Кирилл Марковский.

В «Бутырке» действует храм Покрова Пресвятой Богородицы – древнейшее из сохранившихся тюремных храмовых зданий столицы.

«Их посещали правозащитники, уполномоченный по правам человека ФСИН, насколько я знаю. Возможно, психолог. Но и я собираюсь их посетить. Просто на данный момент они в карантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно.

Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена. Правда, придeтся написать заявление. Службы проходят три раза в неделю, это очень часто, но подследственных очень много. Верующих у нас – 97%, почти все стремятся посетить храм. Он красивый, расписной», – сказал Марковский.

Мамаев и Кокорин находятся в «Бутырке» с 10 октября. В четверг Тверской суд Москвы арестовал их на два месяца по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

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