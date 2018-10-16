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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев попросили разрешить им сходить и помолиться в церковь при «Бутырке»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, содержащиеся под стражей в Бутырском следственном изоляторе, попросили о посещении церкви при СИЗО. Об этом рассказал помощник начальника московского УФСИН России по организации работы с верующими диакон Кирилл Марковский.

    В «Бутырке» действует храм Покрова Пресвятой Богородицы – древнейшее из сохранившихся тюремных храмовых зданий столицы.

    «Их посещали правозащитники, уполномоченный по правам человека ФСИН, насколько я знаю. Возможно, психолог. Но и я собираюсь их посетить. Просто на данный момент они в карантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно.

    Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена. Правда, придeтся написать заявление. Службы проходят три раза в неделю, это очень часто, но подследственных очень много. Верующих у нас – 97%, почти все стремятся посетить храм. Он красивый, расписной», – сказал Марковский.

    Мамаев и Кокорин находятся в «Бутырке» с 10 октября. В четверг Тверской суд Москвы арестовал их на два месяца по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: «Лайф»

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    16.10.2018 15:44
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2280

      kvm 16 октября 2018, 19:21

      Он красивый, расписной», – сказал Марковский.
      Это он о храме или о Мамоше?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 19:19

      И бесплатная экскурсия, как я понимаю.

      0
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      Рейтинг: +61

      kolkarod88 16 октября 2018, 18:27

      А после посещения скажут, что в них селился бес и попросят изгнать его... Ооооох это им аукнется, если не от души сие деяние....

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 18:17

      Хорошо если сами изъявили желание замолить грехи.

      3
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 16 октября 2018, 17:55

      Показушники!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 октября 2018, 17:41

      не удивлён, преступники - самые набожные люди)

      7
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 октября 2018, 17:39

      Ну вот, уже видна деятельность адвокатов.
      Сейчас ещё на благотворительность отстегнут по соточке и глядишь - на волю с чистой совестью.)))

      9
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий > Владислав Vlad 16 октября 2018, 20:49

      а если они еще отсосут друг у друга в прямом эфире, то может и вообще жалость у народа вызовут! после этого даже ПАК простит.

      2
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      Рейтинг: +121

      vog 16 октября 2018, 17:38

      Прижало и вспомнили о боге,а раньше,что не судьба было?!

      8
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vog 16 октября 2018, 17:39

      Ну, что ты. Как адвокат сказал - так и сделали.)))

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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 октября 2018, 17:33

      нечестивцы не оскверняйте церковь

      3
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 16 октября 2018, 17:10

      Пусть мусульманство принимают, авось Кадыров заступится.

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