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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Баринов – о переходе в европейский клуб: «Семин отговорил меня»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прошедшим летом мог перейти в европейский клуб.

    – Ваш агент говорил, что летом вы могли уйти в аренду в европейский клуб. Куда?

    – Да. Варианты были. Но Юрий Палыч отговорил меня: «Никуда не собирайся, ты нужен здесь. Все зависит от тебя. Будешь хорошо выглядеть, хорошо тренироваться, получишь свой шанс». Вот я и остался.

    Куда звали? Сейчас не хочется об этом говорить. Не очень корректно получится по отношению к другим людям.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:41

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 16 октября 2018, 15:02

      Да куда ты там мог перейти Лол

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 октября 2018, 13:03

      Бара молодцом, один из лучших в команде сейчас.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2018, 12:40

      Температура лавки для жопы одинакова и в России, и в Европе.***

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