Баринов – о переходе в европейский клуб: «Семин отговорил меня»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прошедшим летом мог перейти в европейский клуб.

– Ваш агент говорил, что летом вы могли уйти в аренду в европейский клуб. Куда?

– Да. Варианты были. Но Юрий Палыч отговорил меня: «Никуда не собирайся, ты нужен здесь. Все зависит от тебя. Будешь хорошо выглядеть, хорошо тренироваться, получишь свой шанс». Вот я и остался.

Куда звали? Сейчас не хочется об этом говорить. Не очень корректно получится по отношению к другим людям.