Баринов – о переходе в европейский клуб: «Семин отговорил меня»

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прошедшим летом мог перейти в европейский клуб.
– Ваш агент говорил, что летом вы могли уйти в аренду в европейский клуб. Куда?
– Да. Варианты были. Но Юрий Палыч отговорил меня: «Никуда не собирайся, ты нужен здесь. Все зависит от тебя. Будешь хорошо выглядеть, хорошо тренироваться, получишь свой шанс». Вот я и остался.
Куда звали? Сейчас не хочется об этом говорить. Не очень корректно получится по отношению к другим людям.