Кобелев: «Отговаривал Кокорина переходить в «Зенит». Ему нужно было уезжать в Европу»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев перед переходом форварда Александра Кокорина в «Зенита» настаивал на том, чтобы футболист попробовал свои силы в Европе.

Сейчас Кокорин находится в СИЗО, куда он был помещен решением суда на два месяца в качестве подозреваемого в участии в драках в центре Москвы 8 октября.

– Если сейчас вкратце вспоминать ту историю, то я был сторонником того, чтобы Александр попробовал свои силы за границей. Не раз ему лично говорил, что ему нужно уезжать в Европу. Еще когда он только начинал свою карьеру, я его ориентировал, готовил к такому шагу. Втолковывал, что как только он станет футболистом сборной, основным игроком своего клуба, то с его данными необходимо уезжать.

Я, кстати, всячески отговаривал Сашу переходить зимой 2016 года в «Зенит». Не потому, что это плохой клуб. В первую очередь считал, что Кокорин должен проявить себя за границей. Говорил это и самому футболисту, и его отчиму, когда решались вопросы с «Динамо».

– Сам Кокорин сильно расстроился, из-за того, что в 2015 году не уехал в «Арсенал»?

– Дело вот в чем. «Арсенал» хотел его арендовать. И мне кажется, в то время Кокорин не очень-то подходил под игру канониров. Да и особой заинтересованности в нем со стороны англичан не просматривалось. «Арсенал» вышел на «Динамо» чуть ли не в последний день трансферного окна. Это же тоже о чем-то говорит.

Но у Кокорина хватало и других вариантов за рубежом. При желании ему можно было бы найти клуб в Европе. Может быть, сначала не топовый, но такую команду, которая могла бы стать для него трамплином. В Испании, Англии, да в любом чемпионате, где на него рассчитывал бы тренер.

– Кокорин – самый талантливый футболист, с которым вам приходилось работать?

– Один из самых, да. Но, к сожалению, не надо забывать, что ему уже 27 лет. Считаю, к этому возрасту он должен был проявить себя намного лучше, ярче. Это мое субъективное мнение.