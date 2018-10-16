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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кобелев: «Отговаривал Кокорина переходить в «Зенит». Ему нужно было уезжать в Европу»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев перед переходом форварда Александра Кокорина в «Зенита» настаивал на том, чтобы футболист попробовал свои силы в Европе.

    Сейчас Кокорин находится в СИЗО, куда он был помещен решением суда на два месяца в качестве подозреваемого в участии в драках в центре Москвы 8 октября.

    – Если сейчас вкратце вспоминать ту историю, то я был сторонником того, чтобы Александр попробовал свои силы за границей. Не раз ему лично говорил, что ему нужно уезжать в Европу. Еще когда он только начинал свою карьеру, я его ориентировал, готовил к такому шагу. Втолковывал, что как только он станет футболистом сборной, основным игроком своего клуба, то с его данными необходимо уезжать.

    Я, кстати, всячески отговаривал Сашу переходить зимой 2016 года в «Зенит». Не потому, что это плохой клуб. В первую очередь считал, что Кокорин должен проявить себя за границей. Говорил это и самому футболисту, и его отчиму, когда решались вопросы с «Динамо».

    – Сам Кокорин сильно расстроился, из-за того, что в 2015 году не уехал в «Арсенал»?

    – Дело вот в чем. «Арсенал» хотел его арендовать. И мне кажется, в то время Кокорин не очень-то подходил под игру канониров. Да и особой заинтересованности в нем со стороны англичан не просматривалось. «Арсенал» вышел на «Динамо» чуть ли не в последний день трансферного окна. Это же тоже о чем-то говорит.

    Но у Кокорина хватало и других вариантов за рубежом. При желании ему можно было бы найти клуб в Европе. Может быть, сначала не топовый, но такую команду, которая могла бы стать для него трамплином. В Испании, Англии, да в любом чемпионате, где на него рассчитывал бы тренер.

    – Кокорин – самый талантливый футболист, с которым вам приходилось работать?

    – Один из самых, да. Но, к сожалению, не надо забывать, что ему уже 27 лет. Считаю, к этому возрасту он должен был проявить себя намного лучше, ярче. Это мое субъективное мнение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 09:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 16 октября 2018, 16:27

      За границей сидеть конечно комфортнее. Особенно где-нибудь в Швеции.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 14:44

      Что и говорить ,как игрок Кокорин хороший. Возможно его карьера пошла бы по другому пути. Но что то подсказывает что имея на руках такой выгодный контракт он даже и не думал уехать в Европу. К сожалению его воспитание оставляет желать лучшего. Факты подтверждают его сложный характер ,заложником которого он и стал.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 16 октября 2018, 15:48

      Во всём виноват лимит,игроки получают не оправданные деньги,и российский менталитет ,жизнь удалась,зачем пахать на тренировках?Конкуренции за место в составе нет.Но как раз в последний год Кокорин взялся за ум.Стал много забивать ,до травмы,да и Манчини помог ему раскрыться.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2018, 12:28

      Тот самый случай, когда всё, что ни делается - к худшему.
      Кокорин мог бы заиграть в Европе, у него феноменальные физические данные, к ним бы ещё какие-нибудь мозги.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > DOCTOR PENALTY 16 октября 2018, 15:52

      А зачем ему туда ехать? Там таких денег платить никто не будет.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > александр п 16 октября 2018, 16:45

      согласен, видимо деньги всё и решили

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 октября 2018, 12:21

      Там сроки больше

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      Рейтинг: +1532

      starche 16 октября 2018, 11:20

      Хватит ЭТИХ .................пиарить!

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 16 октября 2018, 10:28

      Ну начать надо с того...а кто его приглашал????вот еслиб за ним очередь стояла а он не поехал....там таких талантов и без Коко полно.....это у нас чуть парень выделился и наченают звезду липить из среднего футболёра а потом упс и не оправдал ожиданий..

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      Рейтинг: +722

      Urry 16 октября 2018, 10:16

      кто ж его звал?

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 октября 2018, 09:55

      есть правда в словах Кобелева...
      только было бы фантастикой, увидеть, как дети 90-х прошли бы испытание "медными трубами"...
      профессора ещё держались, а доценты таскали клетчатые баулы в те годы, куда уж мальчишкам дотумкать до истины...
      предложи нищему сегодня зарплату, разве он откажется от неё воимя иллюзорной завтрашней славы? а Зенит подкосил многих, очень многих...

      3
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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > семёнычев 16 октября 2018, 10:47

      Зенит виноват ???

      -2
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      Рейтинг: +8093

      nik55 > _Marqella_ 16 октября 2018, 14:44

      газпром

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      Рейтинг: +1052

      mig28 16 октября 2018, 09:48

      Вот он и проявил себя...куда уж ярче?!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 09:40

      В Европе его за такие штучки его бы мигом упаковали. Горе-советчик!

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