Шишканова сказала, что Кокорин погладил Пака стулом. Чиновник лишился зуба

Спортивный агент Дарья Шишканова поделилась мнением об инциденте с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в московской «Кофемании».

8-го октября, находясь в состоянии опьянения, нападающий «Зенита» ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом. В ходе конфликта этом Кокорин и другие члены его компании – включая его младшего брата Кирилла и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева – оскорбляли Пака на расовой почве.

– Знаю Сашку, он мухи не обидит. Я его несколько лет не видела, но ни один раз была с ним в кафе, ночных заведениях. Никогда не было никаких задирательств!

Спортсмены дорожат каждым днем отдыха, потому что у них колоссальные нагрузки, режим. Им даже спать среди дня надо!

Когда у них выходные, они ловят моменты, чтобы побыть с друзьями, отдохнуть. Чтобы кого-то задирать и бить морду, на это нет сил и возможности.

– Повлияла ли ситуация на выдачу ордена Паку?

– В плане резонанса, думаю, да. Это дошло до определенных людей, которые руководят нашей страной.

Понятно, что эта ситуация не может остаться безнаказанной. Они его немножко – именно немножко – отлупили.

Может, не было там таких сильных побоев? На записи прокручиваю одно и то же. Мне кажется, удара по голове не было. Он его словно «погладил» этим стулом.

Насколько мне известно, Пак назвал его петухом. Если бы мистер Пак зашел в кавказский ресторан и назвал так кого-то там, то ситуация была бы намного хуже.

Там сто процентов была провокация. Хотелось бы услышать от господина Пака пояснения этой ситуации. Он хорошо себя чувствует, жив, здоров. Думаю, он в состоянии прийти и рассказать, как он видит эту ситуацию.

Слова Шишкуновой передает «Чемпионат» со ссылкой на «Спорт FM».

Сообщалось, что в результате удара стулом Пак лишился зуба (0:04 на видео).

В тот день Кокорины, Мамаев и еще два мужчины избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. 12-го октября Кокорин и Мамаев были помещены в СИЗО сроком до 8-го декабря.