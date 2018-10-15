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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шишканова сказала, что Кокорин погладил Пака стулом. Чиновник лишился зуба

    Спортивный агент Дарья Шишканова поделилась мнением об инциденте с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в московской «Кофемании».

    8-го октября, находясь в состоянии опьянения, нападающий «Зенита» ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом. В ходе конфликта этом Кокорин и другие члены его компании – включая его младшего брата Кирилла и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева – оскорбляли Пака на расовой почве.

    – Знаю Сашку, он мухи не обидит. Я его несколько лет не видела, но ни один раз была с ним в кафе, ночных заведениях. Никогда не было никаких задирательств!

    Спортсмены дорожат каждым днем отдыха, потому что у них колоссальные нагрузки, режим. Им даже спать среди дня надо!

    Когда у них выходные, они ловят моменты, чтобы побыть с друзьями, отдохнуть. Чтобы кого-то задирать и бить морду, на это нет сил и возможности.

    – Повлияла ли ситуация на выдачу ордена Паку?

    – В плане резонанса, думаю, да. Это дошло до определенных людей, которые руководят нашей страной.

    Понятно, что эта ситуация не может остаться безнаказанной. Они его немножко – именно немножко – отлупили.

    Может, не было там таких сильных побоев? На записи прокручиваю одно и то же. Мне кажется, удара по голове не было. Он его словно «погладил» этим стулом.

    Насколько мне известно, Пак назвал его петухом. Если бы мистер Пак зашел в кавказский ресторан и назвал так кого-то там, то ситуация была бы намного хуже.

    Там сто процентов была провокация. Хотелось бы услышать от господина Пака пояснения этой ситуации. Он хорошо себя чувствует, жив, здоров. Думаю, он в состоянии прийти и рассказать, как он видит эту ситуацию.

    Слова Шишкуновой передает «Чемпионат» со ссылкой на «Спорт FM».

    Сообщалось, что в результате удара стулом Пак лишился зуба (0:04 на видео).

    В тот день Кокорины, Мамаев и еще два мужчины избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. 12-го октября Кокорин и Мамаев были помещены в СИЗО сроком до 8-го декабря.

    Источник: Чемпионат

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    15.10.2018 23:15
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +174

      RealGirl61 16 октября 2018, 20:33

      Сегодня ездили в Спб! Проезжали мимо стадиона и здания газпрома по СЗД

      0
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      Рейтинг: +174

      RealGirl61 16 октября 2018, 20:31

      как тут скинуть ссылку на скачивание с яндекса?

      0
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 16 октября 2018, 13:51

      Скорее всего, награждение Пака является прозрачным намеком на нежелательность финансового урегулирования конфликта. А что касается "петуха", то каким бы миролюбивым тоном ни произнести фамилию главного участника событий, то все равно получается что-то типа "кукареку". (А уж тем более в кафе, где люди нередко общаются с едой во рту)...

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > sky-pa 16 октября 2018, 13:56

      Наоборот,думаю Паку сказали примириться,а орден как компенсация за моральный ущерб.Но никакой связи может и не быть.Списки на ордена подаются за много месяцев.

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:14

      Не завидую Дарье если бы она попала под этот стул.

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 октября 2018, 11:43

      Эта мадам Шишканова и в этот раз прошла весь скорбный путь от стриптиз-бара до кафе вместе со своим подопечным? Уже подельницей проходит по делу или (коль уверена на 100%) свидетелем?

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 октября 2018, 10:28

      Видел я это дутую, лексиконово-татуажную щель. Какой она агент ????!!!

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 октября 2018, 07:54

      Что они все заладили это "мухи не обидит"!? Вряд ли кому есть дело до любви Кокорина к насекомым. Про них и в УК нет ничего, пусть бы и обижал. А тут - люди. Эту разницу надо чётко понимать. Надеюсь, им дадут достаточно времени.

      7
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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 16 октября 2018, 13:58

      Что бы зря не надеяться ,почитай 116 статью УК,по ней свободы не лишают.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 октября 2018, 07:35

      - "... ни один раз была с ним в кафе, ночных заведениях".
      Пожалуйста по-подробнее. С деталями. В цветах и в красках.
      .............................................................................................................
      Глупость данной женщины на лицо.

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 октября 2018, 04:12

      Вот бы хорошо было посмотреть, чтобы кто-нибудь,точно также, стулом, погладил и её...

      10
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > арейская 16 октября 2018, 07:35

      Тоже об этом подумал.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 октября 2018, 03:56

      Даша явная дурочка.Даже не так.
      Деньги Кокорина сделали из неё девочку из группы лиц первой древней профессии.

      4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Мары 16 октября 2018, 04:16

      Она дочь вора в законе. Вряд ли у них в семье принято уважать УК РФ.

      9
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      Рейтинг: +23534

      Мары > mgordeev 16 октября 2018, 04:17

      Ух не хрена ж себе.
      Спасибо.Не знал.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > mgordeev 16 октября 2018, 14:00

      За то знают хорошо.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > александр п 16 октября 2018, 14:58

      Да, преступники, хулиганы вместе держатся. И на зоне и на свободе.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > mgordeev 16 октября 2018, 16:18

      Все хулиганы преступники,но не все преступники хулиганы.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > александр п 16 октября 2018, 22:20

      Вино жидкость, но жидкость не всегда вино.

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