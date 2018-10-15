Александр Емельяненко: «Если Мамаеву и Кокорину нужен мячик, они могут слепить его из хлеба»

Российский боец Александр Емельяненко дал советы Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, который до 8-го декабря помещены в СИЗО в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

«Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы.

А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать несколько носков один в один, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой отрабатывать удары», – сказал Емельяненко.

В мае 2015 года Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование.