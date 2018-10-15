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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Александр Емельяненко: «Если Мамаеву и Кокорину нужен мячик, они могут слепить его из хлеба»

    Российский боец Александр Емельяненко дал советы Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, который до 8-го декабря помещены в СИЗО в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

    «Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы.

    А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать несколько носков один в один, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой отрабатывать удары», – сказал Емельяненко.

    В мае 2015 года Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование.

    Источник: Sport24

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    15.10.2018 22:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:11

      Александр знает толк в хитростях тюремной жизни.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 октября 2018, 07:48

      опытный сиделец шнягу не прогонит, опыт то имеется...)))

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 16 октября 2018, 07:10

      А шутка то какая, а! Сам давно мячики за изнасилование лепил?

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 октября 2018, 06:57

      Пусть готовятся к следующему ЧМ, но уже там где и положено хулиганам!

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 октября 2018, 05:54

      Полезные советы от бывалого

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 16 октября 2018, 01:33

      раньше не придавал значения этому.
      но, может, пора уходить мне отсюда. Хотя жаль. 10 лет на этом ресурсе.

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > exreporter 16 октября 2018, 07:11

      Полностью согласен. Сейчас захожу сюда как на свалку в надежде найти из всего дерьма хоть что-то полезное для личного хозяйства. Хотя бы адекватный коммент... И ещё. Если бы в 50-60-е годы кто либо предложил слепить мячик из хлеба и пинать его, то его заплевали бы, а в Ленинграде, пережившем блокаду, не исключено, что и запинали бы самого ногами. Играть хлебом в футбол... Какая же всё-таки мутация и деградация происходит. Нет слов...

      1
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      Рейтинг: +40

      rjrf 16 октября 2018, 00:30

      Отбитый

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 16 октября 2018, 00:14

      Бывалый уркаган высказал своё мнение. ))

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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 октября 2018, 00:09

      ...совет "бывалого"...
      ...себе запасное очко слепил и доволен...

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      Рейтинг: +1126

      richi 15 октября 2018, 23:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Два бугая высунули язык против подвыпивших четверых парнишек, вместо того, чтобы как подобает государственным мужам, вызвать полицию. Получили лещей , обиделись и подали в суд . Как настоящие мужики.

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