Адвокат экс-жены Тарасова: «Посоветуйте ему погасить долг и не позориться»

Адвокат бывшей жены Дмитрия Тарасова Оксаны прокомментировал отказ футболиста «Локомотива» оплатить алименты в размере 15 миллионов.

Футболист попросил суд уменьшить сумму в четыре раза, но получил отказ.

«Какой иск? Какая задолженность? Тарасов пошел в отказ.

Между тем Преображенский суд вернул Тарасову его иск, так как он и с подсудностью налажал. Объясните мне, ну как так можно? Посоветуйте ему погасить долг и не позориться» – написал Сергей Жорин в своем твиттере.

Оксана – первая жена футболиста. Они были в браке около двух лет (до 2011), в котором родилась дочь.