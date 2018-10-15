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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат экс-жены Тарасова: «Посоветуйте ему погасить долг и не позориться»

    Адвокат бывшей жены Дмитрия Тарасова Оксаны прокомментировал отказ футболиста «Локомотива» оплатить алименты в размере 15 миллионов.

    Футболист попросил суд уменьшить сумму в четыре раза, но получил отказ.

    «Какой иск? Какая задолженность? Тарасов пошел в отказ.

    Между тем Преображенский суд вернул Тарасову его иск, так как он и с подсудностью налажал. Объясните мне, ну как так можно? Посоветуйте ему погасить долг и не позориться» – написал Сергей Жорин в своем твиттере.

    Оксана – первая жена футболиста. Они были в браке около двух лет (до 2011), в котором родилась дочь.

    Источник: Twitter

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    15.10.2018 21:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 16 октября 2018, 15:30

      Что за "антон" составляет ленту новостей? Сайт не о футболе а желтая газета. На ..уй мне нужны эти сплетни...

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 15 октября 2018, 23:58

      Чего- то адвокаты разбушевались. Угрожают, закрыть обещают. Прям пупы земли какието

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 октября 2018, 23:47

      А по мимо новостей о нарушение законов что то будет ?

      0
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      Рейтинг: +98

      Облако В Штанах 15 октября 2018, 22:56

      В сауне его сначала поймай

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 октября 2018, 22:48

      У него уже нет денег.
      Только зарплату на конфискацию

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 15 октября 2018, 22:35

      Денег жалко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 15 октября 2018, 21:36

      Вам не кажется,что октябрь перенасыщен неадекватностью футболистов....

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 октября 2018, 21:31

      Бомбордир превращается в нтв для футболистов)

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 октября 2018, 21:29

      зажал для ребёнка?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 15 октября 2018, 21:28

      чмо е б а н о е этот пи да ра сов

      6
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