Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева – о разрыве контракта: «Из «Краснодара» никто не обращался. Надееюсь, дождутся решения суда»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, дал комментарий по возможному расторжению контракта между футболистом и клубом.

    Напомним, 12-го октября хавбек вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были помещены в СИЗО до 8-го декабря в рамках уголовного процесса по статье «Хулиганство».

    «Краснодар» выступил с осуждением Мамаева и пообещал разорвать с ним контракт с одностороннем порядке. По условию документа, этот шаг со стороны руководства грозит футболисту выплатой 30-ти миллионов евро.

    – Я об этом не слышал. Профессиональную деятельность Павла комментировать не готов.

    – А как вообще обстоит дело с возможным разрывом контракта с «Краснодаром»?

    – У меня нет каких-то достоверных сведений. К агенту Павла никто официально не обращался. Надеюсь, что клуб все-таки дождется официального разрешения дела, определения меры и степени ответственности Павла.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2018 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 11:28

      Все в ожидании. Неверный шаг смерти подобен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 16 октября 2018, 10:24

      До вынесения судом вердикта надо остановить все выплаты плюс максимальные штрафы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2018, 02:26

      Это интересная ситуация. Мамаев жив здоров и 2 месяца играть не будет но эти 2 месяца будет деньги получать? За что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:26

      Этот адвокат не в курсе по многим вопросам судя по его заявлениям. Это работа на не сведущего обывателя и своего доверителя, и его родителей. Адвокат работает тихо, профессионально, собирая весомые аргументы, которые потом предъявит суду.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11