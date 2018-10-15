Адвокат Мамаева – о разрыве контракта: «Из «Краснодара» никто не обращался. Надееюсь, дождутся решения суда»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, дал комментарий по возможному расторжению контракта между футболистом и клубом.

Напомним, 12-го октября хавбек вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были помещены в СИЗО до 8-го декабря в рамках уголовного процесса по статье «Хулиганство».

«Краснодар» выступил с осуждением Мамаева и пообещал разорвать с ним контракт с одностороннем порядке. По условию документа, этот шаг со стороны руководства грозит футболисту выплатой 30-ти миллионов евро.

– Я об этом не слышал. Профессиональную деятельность Павла комментировать не готов.

– А как вообще обстоит дело с возможным разрывом контракта с «Краснодаром»?

– У меня нет каких-то достоверных сведений. К агенту Павла никто официально не обращался. Надеюсь, что клуб все-таки дождется официального разрешения дела, определения меры и степени ответственности Павла.

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