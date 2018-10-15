Художница сделала матрешки в виде Кокорина и Мамаева в тюремной форме

Художница из подмосковного города Руза Вера Стрельцова создала матрешки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сувениры выполнены в виде футболистов, одетых в тюремную форму.

«Сувенирные матрешки всегда пользовались популярностью в России, и мне постоянно поступают заказы на изготовление матрешек с лицами известных людей. Сейчас вот делаю на продажу Кокорина и Мамаева в образе заключенных. Но я надеюсь, что они исправятся и все будет хорошо у наших футболистов», – сказала Стрельцова.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец