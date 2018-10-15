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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Художница сделала матрешки в виде Кокорина и Мамаева в тюремной форме

    Художница из подмосковного города Руза Вера Стрельцова создала матрешки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сувениры выполнены в виде футболистов, одетых в тюремную форму.

    «Сувенирные матрешки всегда пользовались популярностью в России, и мне постоянно поступают заказы на изготовление матрешек с лицами известных людей. Сейчас вот делаю на продажу Кокорина и Мамаева в образе заключенных. Но я надеюсь, что они исправятся и все будет хорошо у наших футболистов», – сказала Стрельцова.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Телеканал 360°

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    15.10.2018 17:19
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 октября 2018, 10:35

      Лица не похожи.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 октября 2018, 10:24

      0 - мозгов как и таланта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      1986Александр 16 октября 2018, 04:47

      Если взглянуть назад на год 2008-2010 от туда пошли вот эти полосы в виде тюремной одежды. Безнаказанность порождает беззаконье, и эта "золотая молодежь" российского футбола, неоправданно много и более того не заслуженно получало такие деньжище!! Они разве играют на уровне европейских звезд? Что один, что другой больше на травмах сидят. А такие поступки стали происходить когда Аршавина стали донимать вопросами о сборной, и тот схамил. Но Аршавин хотя бы выделялся своей техникой, и сумел поиграть в лондонском Арсенале!! Поэтому все эти истории как вишенка на торте всего российского футбола, и той системы которая окончательно развалила отечественный футбол!
      И что остается, если ты на сегодня лучший среди не топого чемпионата, у тебя куча бабок: можно покутить в Монако, пострелять на свадьбе, разбить дорогую тачку и сбежать с места ДТП (привет Смолову), загасить кого-ть стулом причем толпой.

      0
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      Рейтинг: +40

      rjrf 16 октября 2018, 00:33

      Чипиго с Мишкиным

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 16 октября 2018, 00:08

      ааххахахах веселые матрешки

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 октября 2018, 20:44

      во как бизнес раскручивают народ зря не сидит. Скоро ложки будут

      2
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 15 октября 2018, 20:31

      Как-то 2 матрешки не совсем смотрятся. Надо ещё 3 добавить, чтобы была на 5 мест(разборной). Самая большая это Кокоша, а самая маленькая - водитель Ушаковой.

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 15 октября 2018, 20:18

      Бездарность а не художница! Плохие поделки -фуфло толкает! Художница от слова ХУДО!

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 октября 2018, 20:03

      Налетай!
      ТОРОПИСЬ!
      Покупай ЖИВОПИСЬ!
      В ход пошли матрёшки и это только НАЧАЛО бума!
      В ход пойдут стулья, лапша быстрого приготовления, сухарики, рогалики и прочие и винарики под тюремным брендом подозреваемых!
      Роба им к лицу.
      Осталось на зоне им примерить и переодеться!
      Вылитые УГОЛОВНИКИ!
      В тюремной робе родились!
      ***
      Ненависти к подозреваемым НЕТ и быть не может!
      Речь идёт об УГОЛОВНОЙ ответственности и правовой оценке подозреваемых и их совершённому правонарушению.
      Категорически ЗА ТО, чтобы Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму!
      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свобода на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.

      -1
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      Рейтинг: +55

      WarGAleX > amazonaws 15 октября 2018, 23:59

      Вы понимаете, что все Ваши комментарии люди всерьез не рассматривают?

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > amazonaws 16 октября 2018, 12:39

      116 статья в чистом виде.

      0
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      Рейтинг: +876

      movie 15 октября 2018, 19:33

      хреновый художник. не признал без подписи

      4
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