Отец Компани стал первым темнокожим мэром в истории Бельгии. 43 года назад он приехал в страну в качестве беженца

Отец защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани Пьер Компани был избран мэром Гансхорена – одной из 19-ти коммун, составляющих Брюссельский столичный округ королевства Бельгия. Он стал первым темнокожим мэром в истории страны.

71-летний Пьер Компани – выходец из республики Конго. 43 года назад он прибыл в Бельгию в качестве беженца.

«История! Мы так гордимся тобой, папа. Ты приехал из ДР Конго в качестве беженца в 1975 году. А теперь завоевал доверие местного общества, став первым темнокожим мэром в Бельгии!» – написал Компани-младший в инстаграме.