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    Какой вы футболист?

    Отец Компани стал первым темнокожим мэром в истории Бельгии. 43 года назад он приехал в страну в качестве беженца

    Отец защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани Пьер Компани был избран мэром Гансхорена – одной из 19-ти коммун, составляющих Брюссельский столичный округ королевства Бельгия. Он стал первым темнокожим мэром в истории страны.

    71-летний Пьер Компани – выходец из республики Конго. 43 года назад он прибыл в Бельгию в качестве беженца.

    «История! Мы так гордимся тобой, папа. Ты приехал из ДР Конго в качестве беженца в 1975 году. А теперь завоевал доверие местного общества, став первым темнокожим мэром в Бельгии!» – написал Компани-младший в инстаграме.

    Источник: The Guardian

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    15.10.2018 16:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      CooL1 15 октября 2018, 18:17

      Деньги творят чудеса

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 октября 2018, 17:01

      Хорошая новость, а то задолбался уже про наших отморозков читать.

      2
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > Kulimen 15 октября 2018, 19:53

      Лучшая новость!)

      0
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