Адвокат попросил очевидцев помочь в расследовании дела Кокорина и Мамаева

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова обратилась к очевидцам с просьбой помоч в расследовании инцидента с участием футболиста.

«Всех очевидцев и граждан, которым что-либо известно о произошедшем инциденте с участием футболистов Кокорина А.А. и Мамаева П.К. 8 октября 2018 примерно с 7 часов утра по адресу ул. 2-я Брестская, д. 2, а также в период примерно с 9 часов утра по адресу ул. Большая Никитская, д. 13 в кафе «Кофемания», и желающих оказать помощь в расследовании уголовного дела, просьба обращаться по указанному телефону», – написала Стукалова в инстаграме.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Суд арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец