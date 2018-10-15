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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат попросил очевидцев помочь в расследовании дела Кокорина и Мамаева

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова обратилась к очевидцам с просьбой помоч в расследовании инцидента с участием футболиста.

    «Всех очевидцев и граждан, которым что-либо известно о произошедшем инциденте с участием футболистов Кокорина А.А. и Мамаева П.К. 8 октября 2018 примерно с 7 часов утра по адресу ул. 2-я Брестская, д. 2, а также в период примерно с 9 часов утра по адресу ул. Большая Никитская, д. 13 в кафе «Кофемания», и желающих оказать помощь в расследовании уголовного дела, просьба обращаться по указанному телефону», – написала Стукалова в инстаграме.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Суд арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    15.10.2018 15:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 октября 2018, 20:06

      Адвокат Кокорина Стукалова объявила федеральный розыск свидетелей по делу.
      Это подстава адвоката.
      Все законные свидетели уже выявлены и дают показания ПРОТИВ Кокорина, Мамаева и подельники.
      Адвокаты, нанятые подозреваемыми, ПЫТАЮТСЯ всеми ПРОТИВОЗАКОННЫМИ методами оправдать подозреваемых, а всю вину СВАЛИТЬ на потерпевших!
      Один адвокат Кокорина уже договорился до того, что Кокорин, не избивал, а разнимал нападавших и защищал потерпевших!
      Кокорин, со стулом в руках, размахивал и отгонял от ПАКА нападавших - Мамаева и подельники, а Пак случайно подвернулся и ему ПРИЛЕТЕЛО с сотрясением и ушибами!
      Кокорин герой и его следует наградить за отвагу на хулиганстве.
      Со стулом в руках, он преградил путь нападавшим и заставил их убежать из кофейни.

      Во смеху то нагнали адвокаты ПОТЕРПЕВШИХ!!!
      Они хотят сделать из следствия ЦИРК и превратить его в судилище над потерпевшими, а подозреваемых Кокорина и Мамаева - ОТМАЗАТЬ от наказания, срока и колонии.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 15 октября 2018, 17:17

      Ну, конечно, ведь показания их левого свидетеля и Кирилла Кокорина кардинально расходятся. Нужны новые. Хотя на видео всё видно.
      У Кокорина каждый день новые адвокаты или у него их целая бригада? Тот, что банду защищал, говорят, отказался от Кокориных.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ljungberg9 15 октября 2018, 18:54

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      Сколько можно врать,на видео чётко видно,что водитель напал на компашку, а не наоборот.Кокорин пытался помешать драке это то же видно.То что каждый день новые адвокаты означает лишь одно,на адвокатов давят.Следовательно всё это подстава.

      -6
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      Рейтинг: +833

      Sola > александр п 15 октября 2018, 19:39

      Вы сами нагло врёте! Как раз на обоих видеозаписях видно, как толпа отморозков нападает сначала на одного, затем на второго. Очки наденьте, если слепой.

      Подстава, заговор, выфсёврёти - как типично для тех, кто за деньги клепает кучи одинаковых комментов по всему инету. Бот.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Sola 15 октября 2018, 20:30

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      Не вру никогда,ничего в жизни не украл и никого не обманул,как и все мои предки.А ты самого подлого происхождения,все твои предки бездельники самая гнусная мразь,воровали ,писали доносы,обрекая людей на смерть.

      -6
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      Рейтинг: +833

      Sola > александр п 17 октября 2018, 00:14

      Сам себя в дерьме измазал этим комментом.
      Умри, плесень.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Sola 17 октября 2018, 08:38

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      Да вы больны,или портянка.

      -4
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 октября 2018, 16:55

      Впринципе думаю что за 1-2 млн. найдутся те кто сказал что стулом Какорин защищался, за 5-7 млн. найдутся те кто скажут что стул сам ударился в Пака, а за 10-12 млн. мы услышим много версий в стиле РенТВ, + преславутый след мирового правтельства!

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 октября 2018, 16:53

      Очевидцев...найденных за деньги?

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 15 октября 2018, 16:18

      А что официанты бармены этот персонал не очевидцы. Почему они наряд не вызвали. Тем самым предотвратив ситуацию. Значит они соучастники.

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      Рейтинг: +833

      Sola > РМЗ 15 октября 2018, 19:43

      Полиция, как и скорая, за 2 минуты не приезжают. Надо часа 2-3 их ждать.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > Sola 15 октября 2018, 20:29

      Приезжает. Они сначало на тел снимают. Затем переодеваются и работают

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2018, 15:49

      Дик?)

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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 15 октября 2018, 15:45

      За сколько на этот раз? 6000000?

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      Рейтинг: +2280

      kvm 15 октября 2018, 15:23

      надо накидать ещё больше дерьма в их сторону...

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