Адвокат попросил очевидцев помочь в расследовании дела Кокорина и Мамаева

Адвокат Кокорина Стукалова объявила федеральный розыск свидетелей по делу.
Это подстава адвоката.
Все законные свидетели уже выявлены и дают показания ПРОТИВ Кокорина, Мамаева и подельники.
Адвокаты, нанятые подозреваемыми, ПЫТАЮТСЯ всеми ПРОТИВОЗАКОННЫМИ методами оправдать подозреваемых, а всю вину СВАЛИТЬ на потерпевших!
Один адвокат Кокорина уже договорился до того, что Кокорин, не избивал, а разнимал нападавших и защищал потерпевших!
Кокорин, со стулом в руках, размахивал и отгонял от ПАКА нападавших - Мамаева и подельники, а Пак случайно подвернулся и ему ПРИЛЕТЕЛО с сотрясением и ушибами!
Кокорин герой и его следует наградить за отвагу на хулиганстве.
Со стулом в руках, он преградил путь нападавшим и заставил их убежать из кофейни.
Во смеху то нагнали адвокаты ПОТЕРПЕВШИХ!!!
Они хотят сделать из следствия ЦИРК и превратить его в судилище над потерпевшими, а подозреваемых Кокорина и Мамаева - ОТМАЗАТЬ от наказания, срока и колонии.
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова обратилась к очевидцам с просьбой помоч в расследовании инцидента с участием футболиста.
«Всех очевидцев и граждан, которым что-либо известно о произошедшем инциденте с участием футболистов Кокорина А.А. и Мамаева П.К. 8 октября 2018 примерно с 7 часов утра по адресу ул. 2-я Брестская, д. 2, а также в период примерно с 9 часов утра по адресу ул. Большая Никитская, д. 13 в кафе «Кофемания», и желающих оказать помощь в расследовании уголовного дела, просьба обращаться по указанному телефону», – написала Стукалова в инстаграме.
В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Суд арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).