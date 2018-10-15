Сын Симеоне: «Отец никогда не обсуждал со мной возможный переход в «Атлетико»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне заявил, что будет рад присоединиться к своему отцу Диего Симеоне в «Атлетико».

«Я в «Атлетико»? Это было бы лучше всего.

У меня никогда не было возможности тренироваться под руководством отца. У него тоже не было возможности тренировать меня.

«Атлетико» – это нечто особенное, это в нас. Но мой отец никогда не говорил со мной о вероятном переходе», – сказал Симеоне-младший.

В этом сезоне форвард принял участие в восьми матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.