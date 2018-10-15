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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мать Кокориных: «Выставьте нас на Красную площадь и бейте. Физическая боль не такая тяжелая»

    Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина Светлана заявила, что она самый несчастный человек на свете. Женщина предложила вывести ее сыновей на Красную площадь и побить.

    В понедельник, 8 октября, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    11 октября, Тверской суд Москвы арестовал всех троих участников инцидента на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята – они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация.

    Выставьте нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас. Но не надо закрывать их от общества», – сказал Светлана в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Телеканал «Россия»

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    15.10.2018 14:22
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +1440

      balam 15 октября 2018, 20:35

      там для этого случая ,в лохматом веке лобное место построили

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 октября 2018, 20:06

      Марать руки об этих подозреваемых никто не станет.
      Им не на Красной площади стоять - велика честь.
      Путь на НАРАХ прохлаждаются и мотают свой срок на всю катушку!!!
      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свобода на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Подавляющее большинство едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ, чтобы никто не смог уйти от законного и заслуженного наказания.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > amazonaws 15 октября 2018, 20:20

      Там 116 и всё ,ты на чью мельницу воду льёшь,под кого копаешь? Под Россию ,под наше руководство? На кого нацелена эта провокация?На наше руководство.Только очень наивный человек может думать ,что вся афера направлена против Миллера,метят гораздо выше.

      -3
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 15 октября 2018, 19:55

      Запускайте голосование , 30ударов плетью на площади мамаева и какорина, или срок 3 года в колонии общего режима!

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      Рейтинг: +448

      gennadiy 15 октября 2018, 19:09

      Если бы не чиновник,потерпевшие вообще виноватыми бы оказались,водитель бы точно.Ни какого расскаяния,просто мрази.

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      Рейтинг: +701

      Хведя 15 октября 2018, 18:54

      Всем советую прочитать (кто еще не читал) рассказ В. Шукшина "Материнское сердце". Похожая ситуация, и все переживания здорово описаны.

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      Рейтинг: -5

      Govy 15 октября 2018, 18:15

      Не унижайтесь перед этой сворой ущербных моралистов....они не поймут....одноклеточные.А сын ваш будет и дальше играть в Зените)

      -3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Govy 15 октября 2018, 19:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это не моралисты ,продажные боты и мерзкие портянки.

      -4
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 15 октября 2018, 17:26

      Физическая боль не такая тяжелая? Так детишки ваши именно физическую боль причинили прохожим. Получается, переломы, ушибы, сотрясение мозга - всё фигня в сравнении с позором. Хотя и водителя, и Пака, кроме всего прочего, тоже унизили избиением толпой.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ljungberg9 15 октября 2018, 18:31

      Что же ты не угомонишься подлый человек?Всё врёшь ,передёргиваешь ,клевещешь.Сколько можно?

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 октября 2018, 17:07

      А зачем? Орден не дадут...

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 октября 2018, 16:59

      Ах если бы вы мадам вашим детям объяснили раньше, нормы морали и общественности, ни чего такого бы не было.
      Не надо валить все на какие то левые поовакации, тут все гораздо проще. Банальное отсутствие воспитания и чувство безнаказанность.

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      Рейтинг: +11331

      alp 15 октября 2018, 16:55

      провокация )))))) на суде, надеюсь, она посмотрит и послушает, как все начиналось в кафе

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