Мать Кокориных: «Выставьте нас на Красную площадь и бейте. Физическая боль не такая тяжелая»

Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина Светлана заявила, что она самый несчастный человек на свете. Женщина предложила вывести ее сыновей на Красную площадь и побить.

В понедельник, 8 октября, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал всех троих участников инцидента на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

«Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята – они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация.

Выставьте нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас. Но не надо закрывать их от общества», – сказал Светлана в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Их арестовали. И это не конец