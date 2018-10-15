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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Мамаева обжаловал арест игрока

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста подала апелляцию на решение об аресте хавбека.

    «Мы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы», – сказал Бушманов.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В четверг, 11 октября, суд арестовал Мамаева и Кокорина на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: РАПСИ

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    15.10.2018 14:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 18:41

      Правильно, с заказухой пора кончать!

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 15 октября 2018, 16:44

      Не хочу что б эти уроды по улицам гуляли,они опасны,пусть лучше сидят.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 октября 2018, 15:55

      Бесполезно,Путин вон уже чиновников избитых награждает...участь футболистов уже предрешена и это будет для всех хорошим уроком...

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      Рейтинг: +25022

      bset 15 октября 2018, 15:14

      По факту арест - результат давления СМИ и общественности. За такое сажают только тогда, когда приговор вступает в силу. Пусть их посадят в итоге, но почему сейчас не разрешить им дальше в футбол играть? Тем более, что там они постоянно находятся под наблюдением.

      А если юристы дело выиграют и их не посадят, рейтинг этих юристов взлетит в небеса, потому что многие отказались.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 октября 2018, 15:02

      адвокат очень плохо работает.. почему не подал заявку на получение денежной премии и ордена??? уволить нах...

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      Рейтинг: +2403

      baden69 15 октября 2018, 14:55

      Суд высшей инстанции должен отменить ранее принятое решение и, максимум ограничить свободу "домашним арестом". Не та статья и не те "обвиняемые", чтобы изолировать их на 2 месяца в изолятор.

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      Рейтинг: +862

      Jack24 15 октября 2018, 14:39

      на то он и адвокат

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