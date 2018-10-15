Адвокат Мамаева обжаловал арест игрока

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста подала апелляцию на решение об аресте хавбека.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы», – сказал Бушманов.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В четверг, 11 октября, суд арестовал Мамаева и Кокорина на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

Их арестовали. И это не конец