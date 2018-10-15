Хуммельс: «Зарплата футболиста – это компенсация за критику»

Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс считает, что национальная команды подвергается необоснованной критике.

«В последнее время слышно слишком много критики. Это является неуважением к футболистам. Это на самом деле неуважение к тому, что делают игроки. Марио Баслер когда-то сказал, что зарплата футболиста – это компенсация за критику.

Мы не живем прошлым, но у нас и сейчас неплохая команда. Но мы столкнулись со смесью невезения и неудачи в атаке, хотя три гола все же слишком много.

На мой взгляд, мы играли неплохо со времен чемпионата мира, но хороших результатов не получили, в том числе, и на чемпионате мира в России», – заявил Хуммельс.

Матч третьего тура Лиги наций Голландия – Германия завершился со счетом 3:0.