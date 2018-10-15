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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Урала»: «Не думаю, что тюрьма исправит Кокорина и Мамаева»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что на поведении форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сказались большие деньги.

    «Никому нельзя желать тюрьмы. Не думаю, что она исправит. Кокорину 27. Но ему уже лет в 20 такие деньжища стали платить! Нельзя же так! Молодой пацан не знает, что с ними делать. Надо какой-то закон принять: чтобы родителям они деньги отдавали или чтобы сразу на книжку их переводить, а отдавать лет в 25.

    К примеру, ты на руки получаешь 100 тысяч, а остальные – потом, пусть в банке лежат. Серьезно, тяжело парням справиться с такими суммами.

    Есть еще одна проблема. Мамаев и Кокорин вроде уже взрослые люди. Но жизни-то они еще толком не знают. У них тренировки, тренировки, тренировки. И вот вокруг них появляются все эти «друзья», которые не подсказывают, как надо жить, а разводят на деньги.

    Когда Кокорин и Мамаев попали в СИЗО, «друзья» сразу испарились. Немногие же их поддерживают. Вот в чем все дело-то… Кокорин и Мамаев ведь еще в людях не научились разбираться, многие этим и пользуются», – сказал Иванов.

    Ранее президент клуба из Екатеринбурга заявил, что готов пригласить в команду Кокорина и Мамаева, если они станут свободными агентами.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2018 11:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 15 октября 2018, 18:37

      Вообще реально. Раз уж рынок таков что футболистам платят огромные деньги, то почему бы не платить их когда они полностью отработают контракт. Отпахал на клуб и получи. А в процессе все равно клуб содержит. ну давать энные суммы на расходы и все. Был бы хороший выход, но во первых фантастика, во вторых это надо на уровне уефа и фифа принять решение, чтобы везде так работало.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 октября 2018, 17:20

      ну гриша знает, о чём говорит - он же сам отсидел в 90е))

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 15 октября 2018, 15:55

      Это он не по адресу.Государство отбросило копыта и некому заниматься воспитанием молодёжи.Скажете: " А родители?"-Они Кокорина пить-драться не учили.Это быдловатые прилипалы к известным личностям, своей мерзкой аурой влияют.(с кем поведёшься...)ТВ занято вредительством,как полноправный западный агент,школа тоже недалеко ушла:поборы,показуха,псевдовыборы.В клубах не дорабатывают.В договорах пунктики должны стоять,которые под страхом громадного штрафа заставят игроков вести себя прилично.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2018, 15:44

      Ну тебе это зачем?

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 15 октября 2018, 15:43

      Интернет погубит человечество слишком много доступно негативной информации!!!

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 15:42

      Суд должен разобраться во всем.

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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 15 октября 2018, 14:58

      Может и не исправит, но накажет от души, чтобы в будущем неповадно было!

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 октября 2018, 14:57

      Ты ж их готов был взять в Урал. То есть тюрьма их не исправит, а Урал работой за копейки исправит. Такая чтоли у него логика? А про хранение денег - бред сивой кобылы, совершеннолетнему запрещать тратить деньги.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 октября 2018, 11:26

      по этому вопросу не высказал своего мнения только ленивый)))

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      Рейтинг: +12193

      ВетеR 15 октября 2018, 11:22

      А тогда премию давайте им !))

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