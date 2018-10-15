Президент «Урала»: «Не думаю, что тюрьма исправит Кокорина и Мамаева»

Вообще реально. Раз уж рынок таков что футболистам платят огромные деньги, то почему бы не платить их когда они полностью отработают контракт. Отпахал на клуб и получи. А в процессе все равно клуб содержит. ну давать энные суммы на расходы и все. Был бы хороший выход, но во первых фантастика, во вторых это надо на уровне уефа и фифа принять решение, чтобы везде так работало.
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что на поведении форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сказались большие деньги.
«Никому нельзя желать тюрьмы. Не думаю, что она исправит. Кокорину 27. Но ему уже лет в 20 такие деньжища стали платить! Нельзя же так! Молодой пацан не знает, что с ними делать. Надо какой-то закон принять: чтобы родителям они деньги отдавали или чтобы сразу на книжку их переводить, а отдавать лет в 25.
К примеру, ты на руки получаешь 100 тысяч, а остальные – потом, пусть в банке лежат. Серьезно, тяжело парням справиться с такими суммами.
Есть еще одна проблема. Мамаев и Кокорин вроде уже взрослые люди. Но жизни-то они еще толком не знают. У них тренировки, тренировки, тренировки. И вот вокруг них появляются все эти «друзья», которые не подсказывают, как надо жить, а разводят на деньги.
Когда Кокорин и Мамаев попали в СИЗО, «друзья» сразу испарились. Немногие же их поддерживают. Вот в чем все дело-то… Кокорин и Мамаев ведь еще в людях не научились разбираться, многие этим и пользуются», – сказал Иванов.
Ранее президент клуба из Екатеринбурга заявил, что готов пригласить в команду Кокорина и Мамаева, если они станут свободными агентами.
В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).