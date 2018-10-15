Президент «Урала»: «Не думаю, что тюрьма исправит Кокорина и Мамаева»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что на поведении форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сказались большие деньги.

«Никому нельзя желать тюрьмы. Не думаю, что она исправит. Кокорину 27. Но ему уже лет в 20 такие деньжища стали платить! Нельзя же так! Молодой пацан не знает, что с ними делать. Надо какой-то закон принять: чтобы родителям они деньги отдавали или чтобы сразу на книжку их переводить, а отдавать лет в 25.

К примеру, ты на руки получаешь 100 тысяч, а остальные – потом, пусть в банке лежат. Серьезно, тяжело парням справиться с такими суммами.

Есть еще одна проблема. Мамаев и Кокорин вроде уже взрослые люди. Но жизни-то они еще толком не знают. У них тренировки, тренировки, тренировки. И вот вокруг них появляются все эти «друзья», которые не подсказывают, как надо жить, а разводят на деньги.

Когда Кокорин и Мамаев попали в СИЗО, «друзья» сразу испарились. Немногие же их поддерживают. Вот в чем все дело-то… Кокорин и Мамаев ведь еще в людях не научились разбираться, многие этим и пользуются», – сказал Иванов.

Ранее президент клуба из Екатеринбурга заявил, что готов пригласить в команду Кокорина и Мамаева, если они станут свободными агентами.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).