Адвокат – о Глушакове: «Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов»

Адвокат Максим Пашков опроверг информацию о возможном уголовном наказании полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова за вывод по разным данным от 100 до 300 миллионов рублей со счетов перед разводом.

«Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов.

Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне, и все», – сказал Пашков.

28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества.

Глушаков вывел 100 миллионов со счетов. Его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда