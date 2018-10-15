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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат – о Глушакове: «Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов»

    Адвокат Максим Пашков опроверг информацию о возможном уголовном наказании полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова за вывод по разным данным от 100 до 300 миллионов рублей со счетов перед разводом.

    «Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов.

    Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне, и все», – сказал Пашков.

    28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества.

    Глушаков вывел 100 миллионов со счетов. Его могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2018 09:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 октября 2018, 16:08

      Денис, забирай детей у нее, так как у нее нет средств на воспитание детей и она
      не может прокормить и себя, ведь она не работала ни когда и ни где. Гони ее
      поганой метлой на историческую родину.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2018, 15:50

      Нет. Но есть ответственность за невыполнение решения суда

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Decorhome 15 октября 2018, 16:10

      Решение суда было позже, чем Денис деньги снял.

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 15 октября 2018, 15:28

      Достал уже этот дом 2 на сайте!!!

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 15:27

      Суммы большие и борьба будет яростной.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 14:08

      Ничего ей не давай, Денис! Развелось их, б... этих!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 10:55

      Есть уголовная ответственность за неисполнения решения суда и воспрепятствование его исполнению. Но Денису это не грозит. Жорин просто на понт его берёт, но и у Глушакова есть адвокаты.

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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 15 октября 2018, 10:06

      Может в адвокаты податься? Я об этом знал. На суде заявляешь, что снятые деньги были украдены. Всё равно, правда, присудят половину отдать. Будут вычитать каждый месяц с зарплаты. По принципу алиментов.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > RusikLand 15 октября 2018, 14:09

      Он сейчас без зарплаты.

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