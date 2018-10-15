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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Селюк: «Кто возьмет Кокорина в 30 лет? Разве только «Спартак». Он же взял Еременко после кокаина»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны жестко быть наказаны за свои поступки.

    «Общаюсь со многими футбольными людьми из разных стран мира, все в диком восторге от чемпионата мира. Мы видим сейчас, что посещаемость выросла даже в ФНЛ. Возросла семейная любовь к футболу, на матчи начали ходить женщины, дети идут на стадионы как на представление. И тут группка идиотов подставила такое большое дело под удар. И ведь есть еще люди, которые стараются оправдать их!

    Поэтому всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой. Мой отец умер, к сожалению, но если бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание. Поверьте мне, я бы им сам лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно.

    Думаю, накажут жестко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их еще и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернется в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмет? Разве только «Спартак». Он же взял Еременко после кокаина.

    Мы можем только сказать, что они должны быть наказаны. Вы только представьте, Кокорин и Мамаев Паку сказали: «Китаец, уезжай отсюда». Это плохо – националистический подход. Многонациональная страна у нас, неважен разрез глаз, люди должны жить с уважением друг к другу, к любому цвету кожи, быть толерантными. Бог ведь все видит. Воздастся и Кокорину, и Мамаеву. Когда они ездят в Азию, не говорят же про местных, что они узкоглазые.

    Мне нравится Сергей Семак. Он много внимания уделяет человеческим ценностям, воспитанию футболистов, молодец. Единственное скажу, что Кокорина он как-то просмотрел», – сказал Селюк.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.10.2018 09:31
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 15 октября 2018, 15:37

      Ерёменко , Кокорин..... Тигиев, а ещё
      Башкиров. Хорошая компания на перспективу для мяса!

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 15:09

      Для Селюка любое выступление ,это возможность нагадить Спартаку.

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 14:10

      Селюка к стенке, надоел кат!

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 октября 2018, 11:25

      отмажут их условку получат

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 октября 2018, 11:23

      Согласен с Селюком во второй раз в жизни. Не согласен только с обвинением Семака по поводу "просмотра" Кокорина - уж слишком мало Семак до этого руководил "Зенитом". А по-большому счёту, Кокорина просмотрели папа с мамой. Или, как у Высоцкого в одной из песен - "семья и школа".

      5
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 15 октября 2018, 11:19

      ТЫ ШЛЮХА А ЧТО ЖЕ ТЫ НЕ СКАЗАЛ ЧТО КАДЫРОВ ИХ К СЕБЕ ЗВАЛ ОЧКО ДЖИН ДЖИН ПРО КАДЫРОВА ГОВОРИТЬ СРАЗУ КОЕ КУДО ЧТО ТО ЗАСУНУТ УРОД

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 15 октября 2018, 11:04

      Сколько не читаю потуги Селюка всегда результат один - как в лужу пёрнул. Когда что либо говоришь нужно думать, желательно головой , так ещё в школе учителя говорят. Вроде взрослый человек, а мысли как у дауна, ну или мудака.

      1
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      Рейтинг: +2760

      за 15 октября 2018, 10:58

      Все никак не впарит своего Траоре...

      6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 октября 2018, 10:55

      о кокорина возьмем, и мамаева, и траоре))) тебя спортдиректором))))

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 15 октября 2018, 10:38

      Селюжина ты задолбал!!! Лишь бы по3,14здеть! Спартак взял "отбывшего" Еременко! А если Кокорину вломят пять лет, да еще "зоны"?

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