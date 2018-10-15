Селюк: «Кто возьмет Кокорина в 30 лет? Разве только «Спартак». Он же взял Еременко после кокаина»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны жестко быть наказаны за свои поступки.

«Общаюсь со многими футбольными людьми из разных стран мира, все в диком восторге от чемпионата мира. Мы видим сейчас, что посещаемость выросла даже в ФНЛ. Возросла семейная любовь к футболу, на матчи начали ходить женщины, дети идут на стадионы как на представление. И тут группка идиотов подставила такое большое дело под удар. И ведь есть еще люди, которые стараются оправдать их!

Поэтому всем, кто говорит в защиту Кокорина и Мамаева, я скажу следующее: если бы в том кафе сидела их жена, сестра, отец пожилой. Мой отец умер, к сожалению, но если бы он сидел там, то обязательно сделал бы этим дегенератам замечание. Поверьте мне, я бы им сам лично устроил суд Линча, они бы молили о том, чтобы сидеть в тюрьме пожизненно.

Думаю, накажут жестко и в назидание. Хотя, может быть, для них это будет жестковато. Ну а если их еще и дисквалифицируют на три или даже на два года, то получается, что Кокорин вернется в большой футбол почти в 30. Кто его после этого возьмет? Разве только «Спартак». Он же взял Еременко после кокаина.

Мы можем только сказать, что они должны быть наказаны. Вы только представьте, Кокорин и Мамаев Паку сказали: «Китаец, уезжай отсюда». Это плохо – националистический подход. Многонациональная страна у нас, неважен разрез глаз, люди должны жить с уважением друг к другу, к любому цвету кожи, быть толерантными. Бог ведь все видит. Воздастся и Кокорину, и Мамаеву. Когда они ездят в Азию, не говорят же про местных, что они узкоглазые.

Мне нравится Сергей Семак. Он много внимания уделяет человеческим ценностям, воспитанию футболистов, молодец. Единственное скажу, что Кокорина он как-то просмотрел», – сказал Селюк.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).