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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент Шведского футбольного союза: «Дзюба – один из лучших игроков сборной России»

    Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон выделил в составе сборной России форварда Артема Дзюбу.

    «Капитан сборной России Дзюба – очень сильный футболист, и ему сложно противостоять. Он, вероятно, один из лучших игроков вашей команды. И это очевидно, что он стал ее капитаном.

    Я абсолютно уверен, что как тренер, так и команда полностью довольны им в этой роли», – сказал Нильссон.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0.

    Источник: «Известия»

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    15.10.2018 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 октября 2018, 22:07

      Марио у нас играет стабильно, на отлично.. А Дзюба терминатор конечно.

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