Президент Шведского футбольного союза: «Дзюба – один из лучших игроков сборной России»

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон выделил в составе сборной России форварда Артема Дзюбу.

«Капитан сборной России Дзюба – очень сильный футболист, и ему сложно противостоять. Он, вероятно, один из лучших игроков вашей команды. И это очевидно, что он стал ее капитаном.

Я абсолютно уверен, что как тренер, так и команда полностью довольны им в этой роли», – сказал Нильссон.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0.