Орлов: «Дзюба на издохе. Кокорин должен был его подменить»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» многое потерял в истории с уголовным преследованием форварда Александра Кокорина.

«Следствие разберется. Но что в сухом остатке? Кокорин – хороший футболист, ему 27 лет. Но «Зенит» сейчас потерял нападающего, который должен был взять на себя роль основного, потому что Дзюба в каком-то смысле на издохе, пауза ему нужна. Чемпионат мира, чемпионат страны, еврокубки, Кубок и снова сборная. Без пауз!

Кокориным его как раз и намеревались подменить. И кем теперь заменить Дзюбу? Заболотный полноценно не готов к этой роли. Значит, нападение «Зенита» ослабеет. Что делать клубу?

Контракт так просто не разорвать – мы не знаем всех прописанных в нем условий. Конечно, если закончится реальным тюремным сроком – это форс-мажор», – считает Орлов.

Их арестовали. И это не конец