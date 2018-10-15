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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов: «Дзюба на издохе. Кокорин должен был его подменить»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» многое потерял в истории с уголовным преследованием форварда Александра Кокорина.

    «Следствие разберется. Но что в сухом остатке? Кокорин – хороший футболист, ему 27 лет. Но «Зенит» сейчас потерял нападающего, который должен был взять на себя роль основного, потому что Дзюба в каком-то смысле на издохе, пауза ему нужна. Чемпионат мира, чемпионат страны, еврокубки, Кубок и снова сборная. Без пауз!

    Кокориным его как раз и намеревались подменить. И кем теперь заменить Дзюбу? Заболотный полноценно не готов к этой роли. Значит, нападение «Зенита» ослабеет. Что делать клубу?

    Контракт так просто не разорвать – мы не знаем всех прописанных в нем условий. Конечно, если закончится реальным тюремным сроком – это форс-мажор», – считает Орлов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.10.2018 08:08
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 октября 2018, 20:30

      Ещё с лета говорил, что Дзюба долго не протянет.
      Ему во первых не хватит мотивации, а во вторых банально силёнок.
      По мотивации всё понятно.Нету вызовов.Народ его сейчас на руках носит.Ему нужен какой то скандал, обвинение, действие вопреки всему чтобы всем и всюду доказывать, что он ого-го-го.Такой вот Дзюба.
      А по силёнкам, ну судите сами.Длительного простоя не у Роналду, не у Ибрагимовича, не у Фигу и так далее в карьере не было,а всё по тому, что кроме нагрузки в матче на организм, ребята пользовались врождёнными или приобретёнными данными.У Артёма же из приобретённых или врождённых данных прыжки вверх и работа корпусом, в результате которой соперники отлетают от него как кегли.Как результат штрафные и не всегда в пользу его команды.Другими словами техники ему банально не хватает и потому ему приходится вылезать на морально волевых, а это путь в никуда.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 15 октября 2018, 20:51

      У Дзюбы есть техника,прыжка как раз нет,как и нет стартовой скорости,да и дистанционная не очень.Но он здорово цепляется за мяч и хорош в подыгрыше.Но постоянно выигрывать единоборства можно только на кураже ,а на нём долго играть нельзя,поэтому вы правы.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 15 октября 2018, 22:17

      Конечно, конечно.Артём ещё летать умеет и варежки по вечерам шьёт.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 15 октября 2018, 22:26

      А Стрельцова позднего помните?Примерно так играл как Дзюба.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 октября 2018, 19:22

      Орлов - старый маразматик. Он и педофила оправдает ради Бомж ФК

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 15 октября 2018, 20:52

      Что за отморзки тебя плюсуют?

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > александр п 16 октября 2018, 08:59

      Добро пожаловать из питерской школы в реальную жизнь ;)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 16 октября 2018, 10:24

      Оскорбляешь достойного человека без всяких оснований,если в реале так себя ведёшь ,заработаешь стулом как и Пак.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 16 октября 2018, 10:27

      Учился 40 лет назад в питерском вузе.

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      momwig_ > александр п 16 октября 2018, 10:40

      "Достойного человека" и "без оснований" - оценочные суждения. Мы тут не сходимся. Это раз. "Маразматик" в данном случае - не оскорбление, а констатация. Это два. Я в своем суждении далеко не одинок, хотя это и не важно, но - факт... собственно это к вопросу о плюсах.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > александр п 16 октября 2018, 10:42

      И мне отсюда про 40 лет и ВУЗ не видно, я по уровню аргументации сужу... значит как-то сконцентрироваться надо, а то будет совсем как у Орлова.

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      александр п > momwig_ 16 октября 2018, 10:53

      Такие констатации требуют обоснования,иначе это просто грязные оскорбления ,типа тех за что огрёб стулом Пак.

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      александр п > momwig_ 16 октября 2018, 10:54

      А мне видно ,что аргументации у тебя нет совсем.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > александр п 16 октября 2018, 12:04

      Мне про аргументацию говорит человек, который уже, подобно Орлову, начинает оправдывать и обосновывать "стулом по голове"? )))) Привет вашему коллективному ФКГазпромовскому маразму.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 16 октября 2018, 12:33

      У тебя ещё и памяти нет,кто оправдывает?А мозги есть ,самого талантливого футболиста страну не законно свободы лишать?Или для тебя спортивные достижения страны пустой звук?

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > александр п 18 октября 2018, 09:44

      Так если не оправдывает - и закрыли по делу, да? ;) Для меня - прикрывать оправдания абсолютно хамского (а ещё - систематического) попрания законов и норм морали абсолютными отморозками, кем бы они ни были по профессии, под видом заботы о благе страны или футбола - крайне дурно пахнет. А если этим занимаются те, кто топит за клуб, где он играет - так просто смердит.

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      александр п > momwig_ 18 октября 2018, 10:25

      Какие законы они систематически нарушали? Какие нормы морали?Тем более попирали?И на каком основании ты называешь их абсолютными отморозками? Повелись на хорошо организованные провокации ,так большинство молодых людей в их обстоятельствах повело бы себя точно также,и это в лучшем для провокаторов случае.А требовать незаконного лишения свободы для КиМ это удар не только по нашему футболу ,но и по имиджу страны.Вот это действительно дурно пахнет.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > александр п 18 октября 2018, 10:49

      У вас там правда в Газпромклубе/городе что ли проблемы с мозгами? Уже - хорошо организованные провокации?! Это уже не смердит, это за гранью. Много чести после этого объяснять тебе, ";№%:?*"у, кого и за что я так называю.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > momwig_ 18 октября 2018, 12:59

      Я не к Газпрому .не к футболистам отношения не имею,за исключением того ,что как и все повёлся на смонтированные видео,я за справедливость и за наш футбол.А ты бы видео полное бы сам посмотрел и тогда был делал выводы.

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 15 октября 2018, 18:05

      накупят пяток латиносов каких нибудь....до окна дотянут ...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > SPACE TRUCKIN 15 октября 2018, 20:55

      А где их взять ,на звёзд ценник от 50 млн евро.А педро роши просто пустая трата денег.

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN > александр п 16 октября 2018, 07:25

      свою молодёжь пусть подтягивают,как Спрартак с Цска...если есть кого...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > SPACE TRUCKIN 16 октября 2018, 07:43

      В современном футболе на своей молодёжи далеко не уедешь,если кто то выращивает ,то только для перепродажи.ЦСКА молодёжь вынужден подтягивать ,не на что купить кого то.Спартак потому что костяк сдал и потерял мотивацию.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 октября 2018, 15:53

      Не одним Дзюбой жив зенит!!! Как-нибудь дотянут до зимы...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Fan Loko mik 15 октября 2018, 17:55

      Зенит сразу стал валиться ,после того как Кокорин травмировал .Да и сейчас не впечатляет.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2018, 15:45

      Дзюба еще себя покажет. Пару таких сезонов и Бавария не за горами

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Decorhome 15 октября 2018, 17:57

      Дзюба сейчас на вершине,мужиком оказался.Но на пределе долго играть нельзя.

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      Рейтинг: +215

      iuda 15 октября 2018, 15:30

      Остаётся одно. Самому Геннадию Сергеевичу Дзюбу подменить

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 октября 2018, 15:26

      Мудрый старик как всегда прав, вот кто прдменит матч ТВ, бомбардир ?

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      Рейтинг: +215

      iuda 15 октября 2018, 15:20

      А кто, наконец, подменит Орлова? У него язык уже давно с рельсов слетает

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      Рейтинг: +3609

      александр п > iuda 15 октября 2018, 18:00

      Орлов понимает футбол,интеллигентен,объективен,имхо прекрасный комментатор.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 14:22

      Конечно все это накладывает отпечаток. Участие в различных турнирах отнимает силы у игроков. Команде нужна свежая кровь и Кокорин был бы тут кстати. Но подумал ли сам Александр о своей команде ,когда размахивал стулом в кафе?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 15 октября 2018, 18:02

      Да за такое простому человеку,в лучшем случае штраф,да и то никто его искать бы не стал.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 октября 2018, 13:46

      Как это нельзя контракт разорвать??? Если он не является на игры по уважительной причине. Как сказал отец Мамаева, сын в отпуске может отдыхать как хочет!!! Вот и отпуск (на время сборных) подошёл к концу. Не явился без уважительной причины, до свидания!!! Сесть в тюрьму не уважительная причина.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Отчаянный Пердун 15 октября 2018, 18:04

      Арестовали его не законно.Он оспорит арест в ЕСПЧ,неустойку из нашего кармана ему придётся платить.

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