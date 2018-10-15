Орлов: «Дзюба на издохе. Кокорин должен был его подменить»

Ещё с лета говорил, что Дзюба долго не протянет.
Ему во первых не хватит мотивации, а во вторых банально силёнок.
По мотивации всё понятно.Нету вызовов.Народ его сейчас на руках носит.Ему нужен какой то скандал, обвинение, действие вопреки всему чтобы всем и всюду доказывать, что он ого-го-го.Такой вот Дзюба.
А по силёнкам, ну судите сами.Длительного простоя не у Роналду, не у Ибрагимовича, не у Фигу и так далее в карьере не было,а всё по тому, что кроме нагрузки в матче на организм, ребята пользовались врождёнными или приобретёнными данными.У Артёма же из приобретённых или врождённых данных прыжки вверх и работа корпусом, в результате которой соперники отлетают от него как кегли.Как результат штрафные и не всегда в пользу его команды.Другими словами техники ему банально не хватает и потому ему приходится вылезать на морально волевых, а это путь в никуда.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» многое потерял в истории с уголовным преследованием форварда Александра Кокорина.
«Следствие разберется. Но что в сухом остатке? Кокорин – хороший футболист, ему 27 лет. Но «Зенит» сейчас потерял нападающего, который должен был взять на себя роль основного, потому что Дзюба в каком-то смысле на издохе, пауза ему нужна. Чемпионат мира, чемпионат страны, еврокубки, Кубок и снова сборная. Без пауз!
Кокориным его как раз и намеревались подменить. И кем теперь заменить Дзюбу? Заболотный полноценно не готов к этой роли. Значит, нападение «Зенита» ослабеет. Что делать клубу?
Контракт так просто не разорвать – мы не знаем всех прописанных в нем условий. Конечно, если закончится реальным тюремным сроком – это форс-мажор», – считает Орлов.