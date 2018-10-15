Похоже до меня видео никто внимательно не смотрел.Там же чётко видно,что Кокорин пытается предотвратить драку.Так что его арест не законен,как и Мамаева.116 статья его не предусматривает.Но справедлив и мудр.Он вместе с большим штрафом поможет молодым людям встать на путь истинный.Да и Зенит без Кокорина не очень убедительно выглядит.Манчини поставил ему игру наконец.
Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал инцидент с избиением Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.
«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», – сказал Попов.