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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Кокорина – об избиении Соловчука: «Саша пытался разнять конфликтующих и остановить все это»

    Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал инцидент с избиением Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    «Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», – сказал Попов.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Первый канал»

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    15.10.2018 01:31
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3609

      александр п 15 октября 2018, 14:55

      Похоже до меня видео никто внимательно не смотрел.Там же чётко видно,что Кокорин пытается предотвратить драку.Так что его арест не законен,как и Мамаева.116 статья его не предусматривает.Но справедлив и мудр.Он вместе с большим штрафом поможет молодым людям встать на путь истинный.Да и Зенит без Кокорина не очень убедительно выглядит.Манчини поставил ему игру наконец.

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      Рейтинг: +215

      iuda 15 октября 2018, 10:48

      А потом в Кофемании, Саша Кокорин взял стул, чтобы предложить Паку пересесть на более удобную мебель

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      Рейтинг: +3609

      александр п > iuda 15 октября 2018, 14:48

      Посмотрите внимательно видео ,он отодвинул стул и хотел на него сесть поговорить с Паком,но Пак что ему сказал и Кокорин вспылил.Трезвый человек легко заблокировал бы такой удар,но Пак этого не сделал.

      -2
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      Рейтинг: +215

      iuda > александр п 15 октября 2018, 15:15

      Александр, я с Вами согласен, нам не показывают все видео, а только нарезки и то без звука

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      Рейтинг: +3609

      александр п > iuda 15 октября 2018, 15:26

      Не просто нарезки ,а переставленные местами.Звук уличные камеры вроде бы не записывают.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 10:10

      На видео которое нам показали ,трудно что либо понять.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 15 октября 2018, 15:00

      Какое то видео посмотрел, не здесь,чётко видно что Кокорин пытается предотвратить драку.О чём сразу сообщил на этом сайте.За что меня несколько ботов и портянок упорно минусуют.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 09:29

      Так оно и было, а все обернули как надо заказчику. И следователь был куплен. Саму жесткую статью прописал, даже разбираться не стал.

      5
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      Рейтинг: +800

      Театрал > prezent2017 15 октября 2018, 10:52

      Ты не презент, ты дебил

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 15 октября 2018, 15:03

      Следователь там ничего не решал,решение арестовать не законно,но правильно.Пару недель ребятам пойдут на пользу,и обязательно большой штраф.Они ещё принесут пользу нашему футболу.

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      Рейтинг: +6325

      порт 15 октября 2018, 08:24

      Просто под рукой стула не оказалось, а так бы разнял драку.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 08:21

      Чем больше таких адвокатов, тем меньше денег у фигурантов дела. Пусть вину на себя возьмут автомобиль водителя " Первого канала" и стул в кафе, они оказались не в том месте и не в то время...

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 15 октября 2018, 07:45

      Жизнь налаживается.В Бутырке вкусная рисовая каша.Прошелестело,якобы,Пак не прочь замириться за 100 лямов.Но,это как повернуть.За десять лямов Кокорин легко получит качественную запись беседы Пака в кафе ,в которой крупные чиновники бодро пилят доляны бюджетных денег.

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 октября 2018, 07:37

      Да уж, разнимал, так разнимал, отчаянно размахивая своими кривыми ручонками и ножонками.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 октября 2018, 07:30

      просто он в детстве смотрел WWF с озвучкой Фоменко, а там всегда конфликты решали стульями....

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Аид666 15 октября 2018, 17:14

      Как вся наша молодёжь.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 октября 2018, 06:00

      С воплями: дайте мне, я тоже хочу, отталкивал друзей

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