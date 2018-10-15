Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал инцидент с избиением Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», – сказал Попов.

Их арестовали. И это не конец