«Анжи» прилетит на матч с ЦСКА на самолете. Перед игрой пройдет чествование Нурмагомедова

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию о том, что команда может отправиться в Каспийск из Подольска на автобусе.

«Все нормально, полетим на самолете.

Перед матчем будет чествование Хабиба Нурмагомедова. Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, с кадетских корпусов, студенты вузов», – сказал Кадиев.

6 октября Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»