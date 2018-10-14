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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Анжи» прилетит на матч с ЦСКА на самолете. Перед игрой пройдет чествование Нурмагомедова

    Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию о том, что команда может отправиться в Каспийск из Подольска на автобусе.

    «Все нормально, полетим на самолете.

    Перед матчем будет чествование Хабиба Нурмагомедова. Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, с кадетских корпусов, студенты вузов», – сказал Кадиев.

    6 октября Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

    Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»

    Источник: «Телеканал 360»

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    14.10.2018 23:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 октября 2018, 10:37

      Полетите на "Кукурузнике" или поскачете на ослах?

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 09:36

      Настоящие изгои.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 октября 2018, 08:03

      Кукурузник зафрахтовали? )))

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 15 октября 2018, 07:30

      А раньше как? пешком или, если повезет, на лошадях? Во название у статьи)))

      1
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 15 октября 2018, 06:11

      Машину наверное продал и купил всеми билеты)

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 октября 2018, 06:05

      Наверное Хабиб деньгами помог

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 октября 2018, 23:51

      Кинут папахи по кругу и соберут деньги на дорогу в два конца, а дальше опять поиски и ожидания манны небесной...

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