Отец Мамаева: «Просил Павла не общаться с Кокориным»

Отец Павла Мамаева Константин рассказал, что в свое время просил сына не общаться с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Два игрока на текущей неделе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Со своей стороны просил сына не общаться с Александром. Они не общались ровно два года, они встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе», – сказал Константин Мамаев в эфире «НТВ».

Оба футболиста арестованы до декабря.

Их арестовали. И это не конец