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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Отец Мамаева: «Просил Павла не общаться с Кокориным»

    Отец Павла Мамаева Константин рассказал, что в свое время просил сына не общаться с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Два игрока на текущей неделе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    «Со своей стороны просил сына не общаться с Александром. Они не общались ровно два года, они встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе», – сказал Константин Мамаев в эфире «НТВ».

    Оба футболиста арестованы до декабря.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «НТВ»

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    14.10.2018 15:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 15 октября 2018, 10:29

      надо запомнить и жене говорить, что не просто бухал в гараже, а был на "культурном мероприятии посвященном дружбе")))

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 22:44

      Плохая дружба получилась.

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      Рейтинг: +76

      Гатчина 14 октября 2018, 22:27

      судя по звонку этого персонажа в Краснадар,лучше бы Мамаю с ним не общаться было.

      1
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 14 октября 2018, 21:53

      когда их отпустить,зае.ли уже,(футболисты с прошлом),великий имя за собой оставили

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      Рейтинг: +288

      Cнег 14 октября 2018, 18:44

      Вы тут ОХРЕНЕЛИ ВСЕ ?
      Какие родители? Их отпрыскам невоспитанным уже под 30 ЛЕТ!!!
      МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ... Родителей обсуждают , родители истерят ... а их "младенцам" уже под 30... Страна... ты когда сама начнёшь мужчин всех одинаково воспитывать?...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Cнег 14 октября 2018, 21:43

      Все одинаковые это роботы))) И страна этого делать не должна

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 октября 2018, 16:30

      У меня был друг в детстве,так его мама запрещала ему со мной дружить ,а моя мне с ним)))

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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. > андрей андреев 14 октября 2018, 17:17

      хорошая история)) тяжело было вам

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Shaitan. 14 октября 2018, 17:52

      Тяжело было родителям проверять где мы и с кем)))Жили то в одном подьезде)))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > андрей андреев 14 октября 2018, 18:49

      Чем дело закончилось,дружите?)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > С-Пб on-line 14 октября 2018, 21:47

      Всё нормально .Дружили всю жизнь,в феврале этого года он умер от рака.В 51 год.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > андрей андреев 14 октября 2018, 22:17

      Соболезную...Мужская дружба-это сила!

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      Рейтинг: +908

      Rabinovi_ch 14 октября 2018, 16:21

      Невиноватая я, он сам ко мне пришёл!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2018, 16:07

      а ну да культурное мероприятие это скрытое заведение стриптиз клуба . Всё логично папаша всё сходится только там дружбу и отмечают .

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