Отец Мамаева: «Просил Павла не общаться с Кокориным»

надо запомнить и жене говорить, что не просто бухал в гараже, а был на "культурном мероприятии посвященном дружбе")))
Отец Павла Мамаева Константин рассказал, что в свое время просил сына не общаться с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Два игрока на текущей неделе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
«Со своей стороны просил сына не общаться с Александром. Они не общались ровно два года, они встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их дружбе», – сказал Константин Мамаев в эфире «НТВ».
Оба футболиста арестованы до декабря.