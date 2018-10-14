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    Какой вы футболист?

    Хуммельс: «Наше турнирное положение в Лиге наций – это безумие»

    Защитник сборной Германии Матс Хуммельс поговорил о турнирном положении команды в Лиге А Лиги наций. Немцы идут в группе из трех команд последними и могут потерпеть понижение в классе.

    «Нам срочно нужны победы в ближайших матчах. После двух игр у нас ноль очков и разница мячей 0-3. Это безумие», – полагает футболист, чьи слова приводит DFB.

    В текущем году немцам предстоит провести товарищеский матч против россиян.

    Источник: DFB

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    14.10.2018 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 14 октября 2018, 17:52

      Не расстраивайся ))) ещё в преди отборочные игры на евро с весны ,там попробуете сделать то что в лиги наций не вышло

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