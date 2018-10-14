Хуммельс: «Наше турнирное положение в Лиге наций – это безумие»

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс поговорил о турнирном положении команды в Лиге А Лиги наций. Немцы идут в группе из трех команд последними и могут потерпеть понижение в классе.

«Нам срочно нужны победы в ближайших матчах. После двух игр у нас ноль очков и разница мячей 0-3. Это безумие», – полагает футболист, чьи слова приводит DFB.

В текущем году немцам предстоит провести товарищеский матч против россиян.