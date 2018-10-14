Отец Мамаева: «Сын повел себя по-свински, по-хамски. Хочу извиниться за поведение Павла»

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лучше выглядеть подонком, чем ужиком скользким...
Отец Павла Мамаева Константин прокомментировал поступок сына. Футболист участвовал в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака в одном из московских кафе.
«Я хотел за поведение сына извиниться. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь. Нет этому никакого оправдания.
Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели никакого ни морального права, ни физического права, никакого права они не имели себя вести таким образом», – сказал Мамаев-старший в эфире телеканала «НТВ».
Мамаев пробудет в СИЗО до декабря.