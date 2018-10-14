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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Отец Мамаева: «Сын повел себя по-свински, по-хамски. Хочу извиниться за поведение Павла»

    Отец Павла Мамаева Константин прокомментировал поступок сына. Футболист участвовал в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака в одном из московских кафе.

    «Я хотел за поведение сына извиниться. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь. Нет этому никакого оправдания.

    Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели никакого ни морального права, ни физического права, никакого права они не имели себя вести таким образом», – сказал Мамаев-старший в эфире телеканала «НТВ».

    Мамаев пробудет в СИЗО до декабря.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «НТВ»

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    14.10.2018 15:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 октября 2018, 10:17

      пииип пииип парня, черти пиииип пииип пабабап,трахтибидох пииип
      лучше выглядеть подонком, чем ужиком скользким...

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 октября 2018, 22:53

      Переобулся на лету! Он ещё сказал,что не единожды просил "хорошего сына" не связываться с "плохим Кокориным". Цирк!!!

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 22:38

      Конечно под влиянием общественного мнения ,взгляды отца несколько изменились.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      balam 14 октября 2018, 21:06

      папа переобулся

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      Ответить
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 14 октября 2018, 18:26

      Из песни слов не выкинешь...

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      Рейтинг: +288

      Cнег 14 октября 2018, 17:44

      Фуууууууууу.... Не мужик ни разу...И сынок в него такой ЖО...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 октября 2018, 16:36

      Папаша запел по-другому...

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 14 октября 2018, 16:33

      А первые фразы ты помнишь свои папаша? А люди помнят, что ты и сынок, и языки ваши го#но. Справедливо будет если их прикроют, ну или эти два пострадавших их так же отпинают, толпой че

      4
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      Рейтинг: +3414

      AZ 14 октября 2018, 16:21

      Его первая речь до сих пор перед глазами...что сынок даун, и батя такой же без мозгов...А когда понял что запахло жареным, сразу очко поджало и по-другому заговорил...

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 октября 2018, 16:06

      Давай всех сейчас бить направо и налево, а потом просить прощения и ничего никому не будет!

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